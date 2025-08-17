金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀！　爆19歲就罹癌：我的歌聽一首少一首

記者孟育民／台北報導

「小鹿」偉皓與阿甘主持民視娛樂節目《娛樂超skr》，日前邀請到推出新專輯《Dark Side of the Sun》的小男孩樂團以及入圍金曲歌王的鶴來到節目中。鶴還在節目中爆料自己19歲就罹患甲狀腺惡性腫瘤，手術後卻在去年又復發，他覺得這是一種警示要好好愛惜自己身體，還不按牌理出牌說「我的歌聽一首少一首」，讓大家驚呼聲連連。

▲鶴、小男孩樂團登上《娛樂超skr》宣傳新專輯 。（圖／民視提供）



主持人小鹿介紹了身高185公分、多益935的高材生-鶴，一出道就震撼歌壇的現象級新人，鶴提到專輯第一首歌《VILLAIN》為靈感基底，構成了這次反派為基底的專輯，並推薦了跟魏如萱合作的歌曲《心臟的右邊》，提起對於魏如萱的印象是一位很好聊天的人並給予合作夥伴很多空間的音樂天。

▲鶴自爆去年甲狀腺癌復發。（圖／民視提供）

事實上，鶴在先前發片記者會上就透露，去年發現甲狀腺癌隔10年後再度復發，緊急動手術切除腫瘤，10年也前曾動過一樣的手術，這次醫生告訴他治癒機率高，讓他放心不少，不過由於傷口在咽喉處長達7公分，他坦言恢復期很長，一度脖子周圍都緊緊的，擔心唱歌受影響，不過經過休息後，今年初的體力和傷疤都恢復許多，目前半年追蹤一次，也固定吃甲狀腺藥物。

而面對擔心癌症復發的風險，鶴The Crane透露：「甲狀腺癌相對其他癌症，復發的機率比較少，目前雖然已經痊癒，但還是會定期吃藥做檢查，當然，保持開朗的心情，以及盡量維持規律生活，是很重要的！」過往晚睡的他更提醒自己每天都要曬太陽、每周每周運動兩到三次，「最重要是有睡意就趕快去睡覺，不要熬夜！」

