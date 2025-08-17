陳意涵合體劉冠廷上演三角戀！　最新台劇「超狂金獎卡司」曝光

記者黃庠棻／台北報導

由四方四隅文娛國際股份有限公司、文化內容策進院及群之噰傳播有限公司共同製作，歷時四年籌備的奇幻都會愛情喜劇《新手上路》，於今日（17）日正式舉行開鏡儀式。文策院代表與劇組及主演陳意涵、劉冠廷、黃冠智、楊銘威、蔡亘晏等人一同揭開序幕，現場熱鬧非凡。

▲台劇《新手上路》開鏡，集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏等人。（圖／文策院與四方四隅提供）

《新手上路》集結豪華卡司，主演陣容包括陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏，演員皆為金鐘、金馬獎的實力之選。幕後團隊同樣星光熠熠，編劇溫郁芳、製作人陳慧玲皆為多部叫好叫座作品的得獎常客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製作人陳慧玲表示「《新手上路》是首部以奇幻手法探討新手媽媽育兒挑戰的台劇，製作難度極高。全劇有超過一半場次涉及初生嬰兒，我們結合特效與AI技術，不論在敘事手法或主題上，都希望為觀眾帶來眼前一亮的全新感受。」

▲台劇《新手上路》開鏡，集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏等人。（圖／文策院與四方四隅提供）

導演洪子鵬則感性分享「一個故事找上你是有原因的，我像是被這故事召喚一樣走到了今天。這次我們試圖用一個充滿奇想的方式，切入生兒育女的題目，的確不容易。但我應該是最期待這一切的人了。拍攝兒童是影視工作者的難題，一個月的嬰兒就是地獄級的難題了。這次我們會運用各種AI的技術來迎戰，具體怎麼做就先賣個關子，請大家拭目以待。」

劇中，陳意涵飾演活力十足的帶貨直播主年輕辣媽，劉冠廷飾演黑道夫人的帥氣保鑣，黃冠智則化身暗戀女主角的溫暖宅男，三人之間交織出酸甜苦辣的戀愛三角關係；隨著陳意涵意外懷孕並迎來新生命，新生兒為她帶來的生活變化引發笑中帶淚、錯綜複雜的愛情與親情故事。

▲台劇《新手上路》開鏡，集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏等人。（圖／文策院與四方四隅提供）

陳意涵表示看到劇本後，對自己的角色很期待「希望可以讓大家對新手媽媽更有同理心。」她大讚劉冠廷是非常敬業也很專業跟認真的演員。此次是陳意涵第三次飾演母親角色，演繹出女性在現代社會的育兒難題，與女性生育前後的職場挑戰等。

面對這次的演出，陳意涵說「每次媽媽的角色都不太一樣，也是代表母親是有很多類型跟面向，這次比較挑戰的是要如何在一團混亂的過程中還是可以帶給大家溫暖的力量～我會加油！」劉冠廷表示很開心能再次與陳意涵合作「我們之前合作過電影，雖然沒有太多對手戲，但她的女鬼角色讓我印象深刻，相信我們一起演著演著就培養出默契了。」

▲台劇《新手上路》開鏡，集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏等人。（圖／文策院與四方四隅提供）

劉冠廷笑說「這次是一個很有趣的劇本，無論是探討的主題，又或是劇中角色所遇到的情節，我都非常期待，也希望自己的加入可以讓故事更精彩。」另外，李李仁飾演氣場全開的黑道大哥，天心則詮釋極道之妻，為培養夫妻默契，兩人特地為彼此取親密暱稱，連拍攝定裝照都火花四射，引發劇組歡笑。

飾演母胎單身宅男的黃冠智表示很期待拍攝「我的角色成長背景特殊，對愛情有獨特見解，愛上女主角的過程讓我學會如何愛人，也明白自己值得被愛。」

▲台劇《新手上路》開鏡，集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏等人。（圖／文策院與四方四隅提供）

面對要與劉冠廷成為情敵的壓力，黃冠智以劇中角色來信心喊話「外型上已經和冠廷哥相差一大截了，需要完全獻出我的真心，用行動來證明我對女主角的愛，最重要的是，別忘了宅男工程師可是有公司分紅和股票的部分。」至於實力派演員于子育、楊銘威、蔡亘晏的角色，目前則暫時保密，預留驚喜給觀眾。

《新手上路》以創新且深具省思的方式，融合特效、動作與喜劇，探討女性在生育前後面臨的職場挑戰、育兒焦慮與產後憂鬱等現代議題。在刺激與歡笑之間，帶領觀眾體驗溫暖而療癒的情感轉折。

▲台劇《新手上路》開鏡，集結陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威及蔡亘晏等人。（圖／文策院與四方四隅提供）

監製辛舒蓓帶領團隊費時四年打磨劇本「很感謝編劇與導演一路相挺。這是一部以現代視角探討生育與育兒難題的故事，笑中帶淚的情節配上重金特效，為觀眾打造嶄新視聽體驗。」本劇預計明年與觀眾見面，更多精彩劇情及AI特效細節將陸續曝光。