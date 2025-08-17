戚薇打肉毒過量出包！認「眉毛完全動不了」　五官變形近照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星戚薇先前在節目上被發現「眼睛上吊」，五官變得怪異，遭疑是整形過度，事後她也認了是打針打太多。近日她再度自拍影片，大方表示因為肉毒打過量，導致眉毛到額頭一帶都無法活動自如。

戚薇近日自拍影片，坦承之前會出現眼睛上吊的情況，原因是因注射肉毒過量，加上工作密集缺乏恢復期，又發高燒導致臉部浮腫，導致眉毛完全僵硬無法活動，影響到整體的上鏡效果，甚至出現眉尾上揚、眉頭下壓的不自然表情。

▲戚薇肉毒打過量。（圖／翻攝自戚薇微博）



對於整形出包，戚薇自嘲：「打僵了，整個眉毛完全動不了，壓眼睛..過量了。」而她早在《向往的生活》節目中，就大方承認做過雙眼皮手術，當時讓主持人何炅感到驚訝，面對這次的醫美意外，戚薇表示不再追求完美無瑕的外表，而是更願意接受自然老化的痕跡，認為保留「真實感」才是最重要的。

此外，戚薇更以自身經驗提醒粉絲，進行醫美時務必謹慎考慮，特別要注意劑量控制和恢復時間，同時強調選擇正規醫療機構的重要性。戚薇的坦誠態度在網路上獲得許多正面迴響，大讚：「姐就是霸氣！」

▲戚薇眼睛上吊。（圖／翻攝自微博）