富邦啦啦隊女神「比基尼包不住超兇上圍」！出國一脫…辣照震撼4.3萬人

記者潘慧中／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列解放比基尼的辣照，至今已吸引4.3萬人朝聖按讚！

▲禾羽出國解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



照片中，可以看到禾羽單穿一套藍綠黃拼色的比基尼，上身設計相當特別，以大型蝴蝶結為胸前重點，南北半球全溢出泳衣，肩膀及手臂上還有延伸的綁帶裝飾，增添活潑與俏麗感。

▲▼禾羽辣露超兇身材。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



禾羽下半身則搭配一件低腰款式的藍色三角泳褲，不只完美襯托出纖細腰身，側邊採用若隱若現的挖空剪裁，格外凸顯穠纖合度的大腿線條，「飯店泳池也是很Chill」，分享前陣子飛去加州聖地牙哥工作的私下照。

▲禾羽2月加入富邦球團。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



事實上，禾羽2020年因拍攝《戲說台灣》出道，2年後加入樂天桃猿啦啦隊，成為正式成員，但2025年1月已離開，並在隔月宣布加入富邦球團，未來發展不可限量。