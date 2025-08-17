詹仁雄談VERA「突被消音」大笑反應惹怒粉！　製作單位道歉下架爭議影片

記者孟育民／台北報導

資深製作人、經紀公司踢帕娛樂創辦人「詹仁雄」，是選手節目「原子少年」的幕後推手，然而近日錄製「吐在巷口 TTSK」，被U:NUS成員高有翔追問，手握那麼多團體，如果只能選擇一個團投資，他最想全力支持哪一團時，他直言會選擇U:NUS與FEniX，不過下秒提到VERA時一段內容被消音處理，只見眾人一陣大笑，此舉掀起粉絲不滿。對此，製作單位也出面道歉了，目前也已經下架該影片。

▲詹仁雄提到旗下男團VERA被消音，內容遭質疑。（圖／翻攝自Threads、VERA IG）

雖然詹仁雄在聽到問題時，回答是U:NUS與FEniX，下秒便說：「你這個問題不好，我講誰都不對。」解釋是因為這兩團跟自己關係比較好，但是提到VERA時一段內容被消音處理，接著主持人笑成一團還拍手附和，此舉引發粉絲怒批「不尊重」，更認為消音是因為內容不妥的關係，喊話要節目方、詹仁雄出面解釋，並公開消音內容。

▲VERA因為鮮明的人格特質，加上超強實力，備受粉絲喜愛。（圖／踢帕娛樂提供）

面對網路上的罵聲一片，TTSK透過IG限時動態發聲道歉，表示會在後續節目的製作上進行改進，「節目中有許多的片段，主持人做出的反應造成大家的不適，我們深感抱歉。未來我們會更加謹慎，調整節目呈現方式，避免類似情況再次發生。」也強調第一時間與 VERA 相關人員聯繫，完整說明了事件的經過，「我們絕無意圖利用傷害同袍製造流量，很抱歉讓大家有這樣的誤會，經討論後我們將刪減該片段，停止更多傷害。」

▲詹仁雄發言引起粉絲反彈。（圖／翻攝自Threads）

至於主持人大笑引起粉絲反彈，TTSK也出面解釋：「針對來賓很直接的發言，從『沒有巨星特質』到『新歌沒有記憶點』，三位主持人皆以大笑來做反應，而非只針對特定話題而訕笑，導致了不正確的表現，我們責無旁貸。」更強調目前已將原音檔提供給相關人員，絕對沒有提到「娘」跟「gay」等字眼，希望大家不要再拿這類字眼延伸揣測，造成二次傷害，最後再次向VERA、邱比特以及任何因這段影片感到不適的觀眾致上最深的歉意。