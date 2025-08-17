台首位SOD女優「初拍攝鬧烏龍」！男優傻眼 齋齋苦笑：只有我這樣

▲齋齋是日本片商SOD第一位台籍專屬女優，近來引起諸多關注。（翻攝齋齋いつきINS）



圖文／鏡週刊

台灣女孩齋齋（齋齋いつき）強勢進軍日本AV界，成為日本最大成人片商SOD史上第一位台籍專屬女優，一出道就掀起話題。她不僅在成人展人氣爆棚，首部作品更是空降排行榜冠軍，齋齋開心感謝粉絲支持，還自評打75分，笑說第一次拍攝就鬧出讓男優傻眼的插曲。

齋齋回憶初拍時超緊張，幸好男優很專業讓她安心。因為不是劇情題材，導演放手讓他們自由發揮，眼看就要接吻時，她突然想到自己唇蜜擦太厚，竟秒用手背抹掉，當下她心想：「我在幹嘛？！」而男優也直接愣住，眼神寫滿「妳在幹嘛」。導演見狀沒喊卡，照常繼續完成後續，讓齋齋事後苦笑，「女優大概只有我會這麼奇怪吧。」

▲齋齋為第一支作品評分75分，感謝男優（非本文提及當事人）的專業讓她拍得很順利。（翻攝齋齋いつきINS）



成為SOD專屬女優後，她每月都將推出新作，挑戰多元題材；SOD過去曾拍出「時間暫停器」「魔鏡號」等經典系列，還有齋齋的偶像上原亞衣演過《全員逃走中》，被上百名男人追逐、被抓就要嘿咻。齋齋透露，自己新合作的作品同樣腦洞大開，光是開場就拍了4小時，「真的超累，但我拍得很開心，大家一定要期待。」

▲齋齋首部作品公開即空降FANZA排行榜第一名，第二名為「千年一遇神乳」瀨戶朝奈。（截圖自FANZA網站）



齋齋的出道不僅刷新台灣紀錄，也迅速在AV界打響名號，國際平台推出的限定版出道作預購，要價日幣4千多元竟在三天內完售，讓她直呼超感動。至於網路上的不友善聲音，齋齋則保持一貫灑脫態度，僅淡淡回應：「可憐，我看他們這樣也是很可憐啦。」

▲上原亞衣曾拍過被百人追擊的主題，同一位導演也與齋齋合作拍攝新作品。（網路圖片）

