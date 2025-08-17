E級JKF女郎啾啾才爆熱戀陳零九！公開喊話「跟對的人每次約會都是最棒的」

記者孟育民／台北報導

近期因為被直擊與陳零九同行旅遊而登上新聞熱搜的JKF女郎啾啾，日前受邀擔任亞洲男性娛樂第一品牌JKF的雜誌八月份封面人物。身為JKF百大女郎「三冠王」，啾啾出道至今寫下不少傲人的成績，同時也擁有超高人氣。然而，長年高壓工作，也讓她健康出現警訊，決定要慢下腳步重新照顧好自己。

▲啾啾健康亮紅燈。（圖／JKF提供）

啾啾擁有E罩杯的火辣身材，2018年因拍攝「青筋奶照」爆紅，不僅在出道頭一年就當上JKF的雜誌封面人物，更蟬聯三屆「JKF百大女郎」冠軍。只是長年處在高壓的工作環境下，啾啾幾乎沒有自己的生活，「由於我一直以來都是工作狂熱者，醒來便是想著今天要做什麼？有哪些挑戰可以嘗試？」最終健康發出警訊，使啾啾決定今年改為追求「身心穩定」，放慢腳步先照顧好自己。

▲啾啾打算放慢腳步工作。（圖／JKF提供）

只是今年啾啾的第11個Instagram帳號再度被封，一度讓她萌生放棄念頭。但她後來轉念告訴自己，或許這是老天爺給的禮物，「其實大家都是從零開始，我只是再一次重新起步」。

巧合的是，當啾啾決定要放慢腳步後，愛貓「小寶貝」與「小橘子」陸續來到她身邊。如今她有了正大光明宅在家的理由，如果真的要規劃出國旅遊，熱愛恐龍的啾啾嚮往再度造訪沖繩，朝聖侏羅紀主題樂園。不過更巧的是，陳零九剛搬上來台北養的第一隻貓也叫「橘子」，冥冥之中藏不少淵源。

▲ 啾啾身邊多了兩隻毛小孩。（圖／JKF提供）



最近她因為約會成為新聞話題人物，對啾啾而言，最棒的約會行程沒有標準答案，「因為最重要的是人，只要是跟對的人去，每一次的約會都是最棒的」。至於應該如何寵愛她？啾啾妙答：「用我喜歡的方式來寵我，知道我喜歡什麼，就用那個方式疼我。」