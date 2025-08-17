圤智雨槓上賓賓哥「突發不自殺聲明」！遭威脅不忍了　親赴警局報案

記者孟育民／台北報導

公益網紅「賓賓哥」15日在TikTok開啟直播，期間驚傳有自稱「社會人士」的男子以擴音方式介入直播，對網紅推手「圤智雨」進行恐嚇威脅。據了解，該名男子自稱是賓賓哥與另一位公益網紅「AJ哥」的「乾爹」，並直言自己「火爆，不希望事情成為社會事件」，外界懷疑其身分可能與台中在地人士「嘉哥」相關。圤智雨也發出不自殺聲明，並前往警局報案。





▲圤智雨近日多次槓上賓賓哥，突發出不自殺聲明。（圖／翻攝自圤智雨、賓賓哥臉書）

除了乾爹的電話威脅外，賓賓哥隨後更撥打給另一位TikTok網紅「附庸風雅的獅子」，對話中該網紅在直播公開恐嚇，內容包括指涉某人與拍攝成人片人士有接觸，並要求賓賓哥「把人處理乾乾淨淨，還要把家裡的人處理得舒舒適適」，更放話只需在直播上尊稱其為「獅爺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在事件爆發後，圤智雨在16日於個人平台發布「不自殺聲明」影片。他在影片中指出：「經過昨天的事情發生以後，我想要跟大家申請不自殺聲明，因為我不知道為什麼，正義這條路可以這麼艱難。因為我踢爆賓賓哥在這個社會上不公不義的事情，也要被他所謂的社會人士乾爹恐嚇，那所有認識我的人都知道我本身就是文人，怎麼可能會去做恐嚇的動作？」

圤智雨並直言：「難道台灣現在已經不是法治社會嗎？可以公開在直播中恐嚇威脅嗎？」 他同時表示將前往警局提告恐嚇，並呼籲社會大眾給予他幾天的時間整理心情。對此，賓賓哥透過經紀公司回應，「圤先生解讀錯誤，劃錯重點，加上經年累月爆料， 發不自殺聲明應該與我無關，望周知。」