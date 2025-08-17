「台菜廚神阿發師兒」驚爆老婆離家11個月！至今不知去向 爭執導火線曝

記者潘慧中／綜合報導

施捷夫是「台菜廚神」阿發師之子最近上節目《單身行不行》坦言，當初和老婆交往一、兩個月就懷孕進而結婚，未料去年起衝突後，妻子至今已離家11個月，他仍不知道對方住在哪裡。

施捷夫表示，自從小朋友出生後，完全是他在照顧，但因為這本來就是和老婆說好的事，「妳就負責生小孩，我就負責顧小孩」，所以他毫無怨言。

但有陣子因為工作非常累，好不容易哄睡好孩子，施捷夫先躺在沙發放空滑手機，老婆此時卻要他幫忙洗碗。他剛開始並沒有生氣，只說先休息一下再洗，但老婆的想法其實是如果早點做完家事，夫妻倆就有獨處的時間。

施捷夫當下並不知道另一半的想法，只覺得很累、壓力很大，雙方便因此開始大吵，甚至出現老婆踢垃圾桶、他踩壞對方行李箱的舉動，「我們都有一點歇斯底里。」

爭吵後，太太選擇離家出走，一走就是11個月。施捷夫表示，雖然老婆在吵架隔天曾經回來，但因為兩人沒有碰到面，他以為對方仍在外面，於是趁機和朋友喝酒到很晚。其實，妻子那晚一直在家裡等他。此後，兩人的唯一交集只剩下孩子，「小孩就是我在顧，她想小孩的時候會回來。」

如今，兩人已經分居，婚姻狀態仍然膠著不清，「現在就是好像要離婚。」施捷夫坦言雖然覺得可惜，但也慢慢找回自我，「我以前很熱愛衝浪，喜歡上山下海，這陣子我就帶著女兒到處去，慢慢把自己失去的一些熱愛的事情把它慢慢找回來。」

談到未來，施捷夫表情很複雜，「我一直期待她會回來的那一天，但我還是給自己設一個停損點。如果現在的她，比跟我在一起還要快樂，那我會支持她。」他表示現在過得很充實也很快樂，「有新的生活目標跟方向，我不曉得她回來我能不能適應，會不會有更多爭吵，還是我們會更珍惜彼此。」