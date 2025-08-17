蔡依林晚上9點半就睡覺！實測3天成效超猛　網照做認證：真的有差

記者田暐瑋／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）雖然已44歲，但不管是心理狀態還是外表，都保持得相當完美，看不出實際年齡，她透露其實保養祕訣就是每天維持在晚上9點半就上床睡覺，讓好友吳青峰和蔡健雅都驚訝不敢相信，甚至在網路上引起熱烈話題，「活該她那麼漂亮！」

▲蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai ）

蔡依林相隔6年推出新專輯《Pleasure》，由專輯發想的Podcast節目《Pleasure Talks》也於8月初正式開播，她在節目上被問到養生秘訣，吳青峰坦言看完她的紀錄片後，不禁驚嘆狀態實在太完美，「第一次動了念頭想說是不是10點睡覺真的有差？」

▲蔡依林Podcast第二集找蔡健雅、吳青峰暢聊。（圖／凌時差音樂提供）



蔡依林坦言，一開始是因為剛從美國回來，礙於時差關係累得很早睡，沒想到過了2、3天意外發現自己的狀態好到不行，蔡健雅也吐槽，每次好友們聚會，蔡依林都是最早離開的那一個，「他已經那個叫了車，然後也沒有說bye的那種很快就走，因為他要去睡覺。」好友們也習以為常。

▲蔡依林保養得宜。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



當吳青峰以為蔡依林還是像以前一樣晚上10點上床睡覺時，蔡依林糾正現在改成9點半，讓蔡健雅忍不住脫口：「Oh my god！」蔡依林開玩笑說：「我都希望演唱會可以（下午）2點開始，然後唱到大概4、5點。」而這個秘訣在網路上也引發熱烈討論，許多人也紛紛證實早睡真的有差，「以前10點睡早上五點起來運動，皮膚好到爆」、「十點前就可以了，膚質真的會變好」、「一陣子戒酒局夜店 每天10點睡 那陣子膚質好到誇張」。

▲蔡依林晚上9點半睡覺引發討論。（圖／翻攝自Threads）