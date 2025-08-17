AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇　哽咽：未來不再同台

記者田暐瑋／綜合報導

網紅賓賓哥因長期投入公益活動而廣受關注，近期屢遭爭議纏身，與另一公益網紅AJ哥的矛盾更是引發議論，對於AJ哥稱家人遭威脅，賓賓哥澄清並未涉入此事。但AJ哥情緒激動地宣布與賓賓哥「切割」，不再同台合作。

賓賓哥在直播中澄清，針對外界指控他恐嚇AJ哥家人，他強調自己並未涉入此事，也未對AJ哥施加壓力。然而，AJ哥隨後在抖音發片透露家人疑似受到恐嚇，情緒激動地宣布「切割」賓賓哥，不再同台合作，哽咽表示：「我不知道是誰打電話恐嚇我爸爸媽媽，不是他，真的不知道恐嚇我爸媽要做什麼。」

▲AJ哥切割賓賓哥。（圖／翻攝自IG）



面對家人疑似遭受威脅，AJ哥表示對賓賓哥已經沒有偏見，「切割是因為他很多行為我沒認同，對不起因為切（牽）扯到我家人，你對外的行為我跟你切割。」賓賓哥則在回應中坦言，自己因AJ哥的介紹結識了一位乾爹，並強調自己未曾恐嚇AJ哥家人，但希望雙方能冷靜處理，不再讓事態擴大。

賓賓哥在直播中進一步解釋事件，表示並未參與任何恐嚇行為，並希望粉絲能冷靜看待此事，「當AJ哥講出這句話的時候，只有他自己明白，是恐嚇還是被某某人騷擾。」賓賓哥希望雙方能夠釐清真相，避免事件持續升溫。

▲賓賓哥。（圖／翻攝自Facebook／江建樺）