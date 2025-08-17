Sandy助理「5點下班先走了」！錄一半急找人：你們不知道我碰過什麼

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）工作向來忙碌，身邊總需要助理協助。然而，日前錄影談起幕後夥伴時，她想起曾經有一位助理的諸多行徑都令人感到困惑，印象最深刻的莫過於對方錄影到一半突然消失，而且還發生不只一次。

▲Sandy助理有次時間一到就走了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Sandy在《小姐不熙娣》表示有次錄影到一半，該助理再度消失，她直到工作空檔才連忙打電話詢問「你在哪裡」，結果對方直言「沒有～我5點就下班，我先走了」，讓她至今想起來仍覺得好氣又好笑，「你們真的不知道我碰過什麼」，而她也不知道對方現在是否還在圈內。

此外，該助理同樣有次無預警消失，由於已經不是第一次，她並沒有太驚訝，「反正人活著就好了。」沒想到錄完4集後，對方突然回來了！

▲▼該助理有次消失4集後又突然現身。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



弔詭的是，該助理沒有特別解釋剛剛去哪，而是轉頭跟吳宗憲說「我有一個禮物要送給你」，接著掏出一支沒有筆蓋的萬寶龍筆。對此，憲哥非常精明地說：「這種沒有筆蓋的我不敢收，因為百分之一萬是偷來的。」

▲吳宗憲婉拒收禮。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）