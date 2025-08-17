李怡貞父突發急病送醫！「血氧驟降剩70多」搶命　一家團圓3小時後變調

記者田暐瑋／綜合報導

知名律師李怡貞近日回娘家，父親深夜突發疾病送急診，血氧一度掉到剩70幾，所幸醫師緊急插管後，慢慢回到正常數值，目前轉入加護病房進行後續治療。

▲李怡貞。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞17日凌晨發文，前一晚帶著女兒回娘家探望父母，一家人共進晚餐後相談甚歡，不料3小時後父親在農舍突然出現呼吸困難、全身盜汗的狀況，雖然父親第一時間自行撥打119求援，但農舍位處偏僻，可能延誤救援時間，李律師與弟弟立即驅車前往接送，在弟弟爭分奪秒的飆車下，10多分鐘的車程縮短至不到10分鐘就抵達醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞爸爸深夜送醫。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

抵達醫院後，醫護人員迅速為李父進行緊急處置，李怡貞指出，父親的血氧濃度一度僅剩70多，所幸經過醫護團隊的即時搶救，血氧值逐漸回升至93，她坦言父親平日性格倔強，不願定期就醫，這次突發狀況很可能與長期隱忍的慢性病有關，所幸在醫護人員的專業照護下，李父目前已轉入加護病房進行後續治療，「雖然不是好事，但我很感激上天一切的安排。能讓我有機會坐在加護病房外等待。大家記得多注意關心自己家的長輩。」