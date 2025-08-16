ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李珠珢、南珉貞騎軍旗道歉！
「5方法」教你擊敗拖延症
薔薔曝「有人弄黑函想惹事」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

于正 崔昭美 堤沙也加 吳磊 趙露思 陳芳語 邱澤 許瑋甯

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將今（16）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，現場湧入28169名球迷觀戰，最終苦吞7連敗。值得一提的是，Fubon Angels啦啦隊2位韓籍成員李珠珢、南珉貞在場邊玩軍旗，疑似觸犯禁忌，畫面曝光後掀起兩派網友討論。為此，兩人稍早都透過Threads道歉了。

▲▼李珠珢南珉貞玩軍旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Instagram／0724.32、minjeong_w_）

▲李珠珢（圖左）、南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／0724.32、minjeong_w_）

談到把富邦悍將的大旗當掃把騎，李珠珢在Threads留言道歉，坦言因不了解台灣禁忌，所以在場邊做出不當舉動，「我真的對不起粉絲們」，並強調自己最初的心願，就是希望富邦悍將能奪下第一名。李珠珢表示，當時只是想模仿「魔法師」的動作，卻沒意識到這樣的行為在台灣球場會被視為不妥，「今天才知道，以後一定會更小心，不會再犯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李珠珢南珉貞玩軍旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Threads／0724.32、minjeong_w_）

▲李珠珢玩隊旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Threads／0724.32）

針對在球場上玩軍旗的舉動引發討論，南珉貞也透過Threads留言表達歉意。她強調，自己和隊友們只是單純希望能像魔法師一樣，為球隊帶來勝利，卻沒想到會觸碰球場及軍隊之間的禁忌，「往後我會更加謹慎注意。」南珉貞也感謝所有球迷和網友的提醒，「非常感謝大家的提醒與指教」，同時也強調，自己比誰都還要渴望富邦悍將能夠一路挺進總冠軍，「富邦悍將加油。」

▲▼李珠珢南珉貞玩軍旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Threads／0724.32、minjeong_w_）

▲南珉貞玩隊旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Threads／minjeong_w_）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李珠珢啦啦隊南珉貞

推薦閱讀

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

1小時前

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

8小時前

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

2小時前

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

4小時前

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

2小時前

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

不只蔡英文去看江蕙演唱會！　超大咖天后自費買票「低調躲觀眾席」

10小時前

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

1小時前

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

5小時前

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

12小時前

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

13小時前

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

50分鐘前

H級櫻花妹無罩逛饒河！　「邊晃邊吃香腸」路人掏手機搶拍

H級櫻花妹無罩逛饒河！　「邊晃邊吃香腸」路人掏手機搶拍

7小時前

熱門影音

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！
在演唱會跟泰勒絲對視的方法...

在演唱會跟泰勒絲對視的方法...
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？

見徐藝洋直播大露長腿！ 黃子韜急護妻：能不能穿褲子？
李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」
影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子

影／李千娜同框21歲正妹女兒！　神基因「複製貼上」以為照鏡子
《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

《零日攻擊》高橋一生精彩花絮

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

泰勒絲演唱會結束「飛奔擁吻男友」　台上改歌詞告白..爸爸嗨到狂拍手XD

泰勒絲演唱會結束「飛奔擁吻男友」　台上改歌詞告白..爸爸嗨到狂拍手XD

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　亮「高清無碼照」：已經透到裡面

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

美妝部落客Liz荔枝兒36歲離世！　老公悲痛證實…四閨蜜PO合照淚崩

蔡依林「模仿憤怒兔子」超像XD　想下班睡覺：以後2點辦演唱會

蔡依林「模仿憤怒兔子」超像XD　想下班睡覺：以後2點辦演唱會

看更多

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

即時新聞

剛剛
剛剛
50分鐘前32

陸劇90後十大男神排行！　劉宇寧演歌雙棲《折腰》大爆紅

1小時前50

織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊：可憐

1小時前0

說好的專輯呢？　周杰倫親曝「最大難關是因她」：所以要找錄音室

1小時前30

林襄經紀人8歲兒遭飯店疑誤觸警報　她列6大理由反駁：不合理！

1小時前1823

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

2小時前30

蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

2小時前82

「最美小龍女」赴泰被質疑偷護照！　59歲凍齡美貌驚呆海關

2小時前610

金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

2小時前50

薔薔PO文「有人弄黑函想惹事」！　放話正面迎擊：我行得正做得直

2小時前20

江蕙台北首位嘉賓是她！自豪「促成復出第一人」下秒糗：是周杰倫

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌
    1小時前3623
  2. 獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了
    8小時前2415
  3. 金曲獎挨轟　張清芳震撼宣布：再也不頒獎
    2小時前1210
  4. 日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻
    4小時前265
  5. 蔡依林、吳青峰真的「上台」了　爆孫燕姿私下真面目
    2小時前6
  6. 不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙
    10小時前421
  7. 織織公開老公長相「被酸找安穩對象妥協」　本人直球反擊了
    1小時前10
  8. 獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼
    5小時前181
  9. 海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」
    12小時前2013
  10. Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖
    13小時前125
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合