「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將今（16）日在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，現場湧入28169名球迷觀戰，最終苦吞7連敗。值得一提的是，Fubon Angels啦啦隊2位韓籍成員李珠珢、南珉貞在場邊玩軍旗，疑似觸犯禁忌，畫面曝光後掀起兩派網友討論。為此，兩人稍早都透過Threads道歉了。

▲李珠珢（圖左）、南珉貞。（圖／翻攝自Instagram／0724.32、minjeong_w_）

談到把富邦悍將的大旗當掃把騎，李珠珢在Threads留言道歉，坦言因不了解台灣禁忌，所以在場邊做出不當舉動，「我真的對不起粉絲們」，並強調自己最初的心願，就是希望富邦悍將能奪下第一名。李珠珢表示，當時只是想模仿「魔法師」的動作，卻沒意識到這樣的行為在台灣球場會被視為不妥，「今天才知道，以後一定會更小心，不會再犯。」

▲李珠珢玩隊旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Threads／0724.32）

針對在球場上玩軍旗的舉動引發討論，南珉貞也透過Threads留言表達歉意。她強調，自己和隊友們只是單純希望能像魔法師一樣，為球隊帶來勝利，卻沒想到會觸碰球場及軍隊之間的禁忌，「往後我會更加謹慎注意。」南珉貞也感謝所有球迷和網友的提醒，「非常感謝大家的提醒與指教」，同時也強調，自己比誰都還要渴望富邦悍將能夠一路挺進總冠軍，「富邦悍將加油。」

▲南珉貞玩隊旗犯大忌道歉。（圖／翻攝自Threads／minjeong_w_）