蔡依林、吳青峰真的「上台」　爆孫燕姿私下真面目：這樣的人不多了

記者蔡琛儀／高雄報導

天后孫燕姿今（16日）起，在高雄巨蛋連續舉辦兩天演出，也是她睽違11年的台灣演唱會，在〈祝你開心〉的歌聲後，大螢幕上出現和孫燕姿一路互相扶持的好友們特別錄製的音檔、分享的照片，同為天后的好友蔡依林（Jolin）以及青峰，分別分享和孫燕姿的美好回憶，還有過往和她一同合作的工作夥伴，隨即獻上 〈遇見〉。

▲孫燕姿今晚在高雄開唱。（圖／Make Music提供）

蔡依林回憶，印象中孫燕姿就是個蠻敢做自己，很溫暖的個性，她當年常飛去新加坡錄音，孫燕姿都會去探班，「以前我害羞一點，也不是開朗的人，她是我很羨慕的那種人，到任何場合都很自在，笑容有力量，我就覺得很親切。」

吳青峰則爆料曾和孫燕姿去唱KTV，結果對方點了一首饒舌歌，「非常有氣勢，她有嘻哈魂。她是個有愛、有想法、真實直率又善良的人，這樣的人不多了，很值得珍惜。」

▲孫燕姿原汁呈現多首經典。（圖／Make Music提供）

唱到〈平日快樂〉前，孫燕姿感性說：「今天來到高雄讓我想到，我最一開始的地方是台灣，今天來了很多老朋友、老同事，他們曾跟我起努力、打拼，我要謝謝你們。」接著她又說：「我覺得我一直沒說過這句話，我要謝謝你們，跟我一起走過這段，那些日子...非常懷念。」說到一半再度落淚，「就算我們沒有見面，但是我要跟你們說，我平日都過的很快樂。」