江蕙台北首位嘉賓是她！自豪「促成復出第一人」下秒糗：是周杰倫

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）睽違10年復出開唱，北高加起來一共23場，今（16日）繼續在台北小巨蛋舉行，原本沒有安排特別嘉賓的她，卻在今晚帶來意外驚喜，她演唱〈女人的故事〉後，邀好姐妹張清芳從觀眾席上台，更獻唱〈無人熟識〉，成為這次台北場首位嘉賓。

▲江蕙今晚在台北小巨蛋開唱，首位嘉賓是好姐妹張清芳。（圖／寬宏提供）

張清芳前年在小巨蛋開唱，cue了坐在包廂的江蕙拿麥克風開金口，成為江蕙封麥期間的首次演出，江蕙今晚突然向張清芳告解：「其實我跟妳講有件事不曉得該不該講，講了怕妳傷心。」接著才說：「其實妳是第99位跟我講，叫我出來唱歌的，不是第一耶。」令張清芳驚問：「怎麼這樣子，我還覺得自己很有成就感。」

江蕙笑說：「其實第一個叫我出來唱的是周杰倫，他說阿姐，妳平常唱歌都還有聲音，怎麼不出來唱？」不過又說，張清芳確實是第一個最勇敢叫她出來唱歌的人，張清芳也說：「我覺得這麼好的歌聲，我相信很多觀眾跟我一樣，聽到她的聲音，聽到她的歌聲會有一種感動是來自心裡，想哭但哭不出來，但是會觸動到內心最深的地方。」

▲江蕙今晚在小巨蛋開唱。（圖／寬宏提供）

此外，江蕙另一摯友費玉清雖然因封麥未現身，不過他上週送上特製的蝴蝶造型花禮，原本是紅色系鮮花打造，今天換上「黃金新裝」，黃橘色象徵活力與喜悅，象徵江蕙在舞台上綻放的光采與能量，相當細心。