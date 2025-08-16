直擊／孫燕姿被弄哭了！　唱一半哭到唱不下去...萬人1舉動太感人

記者蔡琛儀／高雄報導

天后孫燕姿今（16日）起，在高雄巨蛋連續舉辦兩天演出，也是她睽違11年的台灣演唱會，不過當孫燕姿唱到〈The Moment〉時，卻突然哽咽落淚，她原本開口要唱，卻一度無法唱下去，她邊露出害羞的笑容，邊頻頻拭淚，歌迷也很有默契的幫她接唱，場面相當感人。

▲孫燕姿今晚在高雄開唱。（圖／Make Music提供）

今演唱會環節間隙，更有「AI孫燕姿」的精彩影片，現場歌迷跟隨著影片中的主角進入一趟時空旅程，除了13張專輯一幕幕重映在眼前，引起全場驚嘆，喚醒一整個世代的青春記憶。

接著孫燕姿現身，穿上升級版盔甲演唱〈克卜勒〉，更特別選唱在第16屆奪下金曲歌后的專輯《Stefanie》專輯中歌曲〈我也很想他〉、經典歌〈The Moment〉、〈我不難過〉等，1.1萬人紛紛跟著大合唱，讓高雄巨蛋成為萬人KTV；唱到〈完美的一天〉前，更逗趣說：「之前我在演唱會說我們晚上不睡覺，但你知道，人到了一個年齡，睡眠是很重要的，我們要早一點睡覺、起床，『完美的一天』才能早點開始對不對。」

▲孫燕姿帶領全場大合唱。（圖／Make Music提供）

她還俏皮問現場觀眾，自己身上穿的衣服漂不漂亮，接著又說覺得高雄的天氣好像很乾，沒想到台下一片靜默，讓天后忍不住笑出來：「沒有反應？」讓全場大笑。