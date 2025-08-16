記者蕭采薇／台北報導

曾在方文山首部執導的電影《聽見下雨的聲音》飾演女主角的韓雨潔，近來因為台灣南部近期連續遭受颱風侵襲，南部狗園受災嚴重、急需援助。為了幫助園區重建，女神韓雨潔發起「台南站－浪愛送糧公益活動」，號召志工成為一日配送員，親身參與園區整理、搬運物資，並與浪浪互動，為牠們的家園盡一份心力。

▲韓雨潔與愛狗嘟嘟。（圖／浪愛集食提供）



此次活動集結多位藝人力挺，包括韓雨潔特地拍攝短影音號召粉絲參與，不僅打動了在地粉絲，更感動了遠在馬來西亞的粉絲專程購買機票與高鐵票，只為公益不辭千里趕來。韓雨潔感動表示：「真的感動到哭耶！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然近年有段時間未出現在大螢幕，韓雨潔透露自己斜槓經營其他工作，並從去年開始接觸媒體公關領域，累積了不少幕後經驗。直到近期與合名娛樂簽約，才又開始有節目通告，「前陣子去錄《飢餓遊戲》，可能太久沒上節目了，從早錄到晚整整一天，回家直接鐵腿（笑），真的超佩服現在每天跑通告的藝人！」

▲韓雨潔曾在方文山首部執導的電影《聽見下雨的聲音》飾演女主角。（圖／浪愛集食提供）

她笑說，這次原本只是想邀朋友南下，沒想到朋友鼓勵她利用影響力號召粉絲參與，結果真的促成跨海粉絲行動，讓她深刻體會公益的力量與價值。談到動物緣，韓雨潔也分享與屏東老家領養的馬爾濟斯「嘟嘟」的故事，「牠剛被棄養時不敢進屋，我每天坐在門口陪牠，讓牠慢慢相信這裡是安全的家。有一次牠生病動手術，我整晚守在醫院，那一刻明白愛不是佔有，而是守護。」

「台灣最帥猛男」唐子元則展現演藝圈好人緣，親邀綜藝天王吳宗憲之子鹿希派參與，鹿希派更在社群限動號召粉絲響應。「最美禮生」寧寧與星野優則曬出與毛小孩的溫馨合照，透過限動廣邀粉絲加入救災行列；「格鬥美少女」Riva雖因工作無法到場，也特別錄製短影音助陣，將愛心化作影響力傳遞。

▲鹿希派也是愛狗人士。（圖／浪愛集食提供）

韓雨潔在方文山首部執導的電影《聽見下雨的聲音》全球女主角甄選活動中，從2萬8325名參賽者中脫穎而出，正式開啟演藝之路。2014年參演日本電視台製作的偵探懸疑片《金田一少年事件簿 獄門塾殺人事件》，飾演來自台灣的理科生梅素鶯。

▲台灣最帥猛男唐子元外型剛強，卻是名符其實的貓派。（圖／浪愛集食提供）



此外她也在吳宗憲監製的娛樂圈宮鬥劇《天后之徵》，2015年與梁正群、陳孝萱合作電影《百味人生》，該片入圍第二十二屆國際女性影展最佳劇情片並擔任開幕片；同年主演喜劇電影《先下手為強》入圍第六屆北京青年影展，2016年則以網路喜劇電影《拐個男神做老公》再次展現活潑演技。