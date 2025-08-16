魔力紅成軍20年「首曝樂團經營秘訣」　主唱亞當：就像婚姻一樣，要愛對方

記者蕭采薇／台北報導

葛萊美獎肯定搖滾天團魔力紅（Maroon 5），推出睽違4年的全新第8張專輯《Love Is Like》，主唱亞當（Adam Levine）不僅在最新同名主打 MV 中大秀好身材，他也在近期訪問中分享魔力紅成團逾20年成員間依舊保持好感情的秘訣。

▲魔力紅（Maroon 5）推出睽違4年的全新第8張專輯《Love Is Like》。（圖／環球音樂提供）

在最新主打《Love Is like》MV 中，亞當身穿扣子沒扣好的格紋襯衫，輕快漫步紐約街頭，沿路打賞街頭藝人，與攤販互動，中間被拉進一台加長型禮車裡，嘻哈巨星小韋恩（Lil Wayne）現身帶來一段饒舌為歌曲畫龍點睛。

MV 後段亞當直接脫掉上衣，帥氣跳上一台路邊的車子，下車後更做出假裝倒立喝酒的絕技，隨興自在的氛圍與歌曲樂風相輔相成。

▲魔力紅主唱亞當大秀好身材。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

魔力紅成團逾20年寫下無數經典與紀錄，亞當在近期訪問中表示經營樂團就像婚姻一樣，「就是溝通，以及真誠、認真對待我們覺得對的事情，並且愛著對方。只要和對的人一起，其實一起經營一個樂團是超級簡單的事，所以我覺得我超幸運！我愛我的兄弟們。」

▲魔力紅主唱亞當倒立喝酒。（圖／翻攝自YouTube／Maroon 5）

說起這次的全新專輯《Love Is Like》，亞當形容一切彷彿回歸到樂團的創作初心，「我們不去在意適合什麼樣的風格，而是自然地創作音樂。這就是我們職業生涯剛起步時，能夠脫穎而出的方式。」全新專輯《Love Is Like》數位平台已經上線，也將發行實體專輯，詳情請洽「環球音樂 西洋」臉書粉專。

