傳藝金曲獎 8/23盛大登場　蔡振南許富凱跨世代現身

記者葉文正／台北報導

第36屆傳藝金曲獎將於2025年8月23日（六）晚間在臺灣戲曲中心大表演廳隆重舉行。今年以「代」為年度主題，象徵世代更迭與文化傳承，聚焦於跨世代與跨領域的對話，並在創作形式中注入新思維與多元元素。典禮由金鐘獎得主、以幽默見長的許效舜，搭檔形象清新且深耕戲劇舞台的楊小黎共同主持；紅毯「傳藝大道」則由實力派主持人柯大堡與新生代戲曲演員孫凱琳攜手，透過世代交會的互動，展現傳統藝術的活力與多元面貌。

▲官將首。（圖／三立提供）

為讓觀眾第一時間掌握典禮消息，今年傳藝金曲獎特別推出官方LINE帳號（網址：https://line.gmatam.aitago.tw/vG4b3q，或於LINE搜尋@gmatam）。加入好友後，不僅可隨時接收典禮最新動態，更可在頒獎當晚即時獲得得獎名單推播，不錯過任何精彩瞬間。

▲劉福助。（圖／三立提供）

典禮由知名演員、春河劇團團長郎祖筠擔任總導演，精心策劃四段跨界表演，橫跨民謠、客語、原住民古調、現代特技、偶戲等多種藝術形式，將舞台打造成世代共融與文化對話的交匯點。其中，開場節目〈大樹下〉以一棵大樹從萌芽到茁壯的成長曲線作為意象，象徵台灣土地的生命力與信仰、藝術的根源。節目邀請「台灣民謠歌王」劉福助領銜，攜手以「三仙歸洞」爆紅的人氣魔術師「幻術大仙」、歌手賴銘偉率領的「桃聯廣澤會舘官將首」、臺灣特技團、復興京劇團，以及青年戲曲表演者共同演出。透過祭典儀式、廟埕熱鬧與酬神戲等場景，串聯文化脈絡與生活記憶，呈現傳統與創新的融合。

▲賴銘偉。（圖／三立提供）

除了開場表演外，其餘三段節目將分別呈現跨語言音樂對話、人偶共舞的跨域創作，以及致敬台前幕後文化傳承者的壓軸演出，讓觀眾在視覺與聽覺的交織中感受傳藝之美。節目內容將進一步在典禮前揭曉，四段演出將展現前所未有的多元風貌，並以「代」為核心串起世代間的交流與創新。

今年典禮的「傳藝大道」紅毯同樣星光熠熠，將有唐美雲、許秀年、許富凱、蔡振南等實力派表演藝術家，以及本屆宣傳大使李國毅親臨現場。觀眾將有機會近距離感受他們的風采，並透過紅毯訪談，聽到他們對傳統藝術的情感與期盼。

觀眾可鎖定8月23日晚間於臺灣戲曲中心舉行的第36屆傳藝金曲獎，透過現場與線上串流一同參與盛會。記得加入官方LINE帳號，搶先掌握得獎名單與幕後花絮，一起見證跨世代文化傳承的精彩時刻。