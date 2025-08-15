大牙離婚被酸「沒人煮飯給妳吃」　火大反擊：我有餓死嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，昨（14）日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。稍早她在社群發文曬出自家的客廳照片，貼文曝光後引發熱議，甚至有網友留言調侃她，為此她現身反擊了！

►點我看【大牙離婚】相關新聞

▲大牙分享單身後感到舒服自在。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大牙稍早發文寫下「喜歡我的新客廳，有好多收納空間，全部屬於我。」短短19字的內容，似乎在吐露離婚後的心聲。貼文曝光後，立刻吸引兩派網友留言，有網友向她分享對單身生活的感受，直言「我覺得單身真的很開心喔」。對此，大牙坦言「開心暫時還不好說，但舒服自在是真的。」當面對有網友調侃她離婚後「沒人煮飯給妳吃了」時，大牙表示自己以前單身時也沒有人替她做飯，同時也直言：「我有餓死嗎？」

▲大牙被酸離婚後沒人煮飯給她吃。（圖／翻攝自Facebook／宜霈vs大牙）

大牙昨（14）日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」

▲大牙14日宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）