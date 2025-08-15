獨／邱澤、許瑋甯升格當爸媽！　媒人《當男人戀愛時》團隊樂喊：今天要歡喜

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》相識相戀，2021年底無預警宣布結婚，14日晚間正式宣佈兒子Ian誕生的喜訊。他們的媒人、《當男人戀愛時》的主創團隊，也向《ETtoday星光雲》開心表示：「恭喜澤哥和瑋甯迎來新生命。」

▲許瑋甯和邱澤在戀情尚未公開時，《當男人戀愛時》宣傳期就已火花滿滿。（圖／記者周宸亘攝）

《當男人戀愛時》由「金盞花大影業」製作，由殷振豪執導，程偉豪、金百倫擔任監製。身為「澤甯戀」的媒人，金盞花大影業向《ETtoday星光雲》表示：「恭喜澤哥和瑋甯迎來新生命，祝福新的家庭篇章從第一幕起就洋溢著歡笑、愛與幸福，精彩勝過任何一部電影！今天要歡喜。」

「今天要歡喜」正是邱澤在《當男人戀愛時》片中對許瑋甯說的經典台詞，兩人在電影中雖然最後沒能在一起，戲外卻修成正果，成為了幸福的一家三口。

▲許瑋甯和邱澤因合作《當男人戀愛時》相識相戀。（圖／記者屠惠剛攝）

而「金盞花大影業」也堪稱最強媒人婆，不只《當男人戀愛時》出了一對真情侶，《關於我和鬼變成家人的那件事》也捧出「國民CP」許光漢和林柏宏，兩部電影的監製金百倫，曾在受訪時笑說：「老實時覺得我們『送子鳥』的威力有點強大。」也坦言在挑選演員時，會特別注重對手演員的化學反應。

▲許瑋甯發文宣布誕下兒子的喜訊。（圖／翻攝自許瑋甯IG）