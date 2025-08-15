《母胎》載尹脫單細節全說了！補習熱戀「女友坐隔壁」：幸福交往中

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛節目《母胎單身戀愛大作戰》找來從沒談過戀愛的素人嘉賓，節目現已播畢，雖然促成的情侶檔分手，但憨厚老實的載尹日前被爆戀愛中，他近日登上網路節目透露近況，證實自己「幸福地交往中」，女友是在補習班認識，兩人同桌結下美好良緣。

▲《母胎》載尹親自證實自己脫單了，戀愛細節全公開。（圖／翻攝自JAYQ YouTube）

載尹在《母胎單身戀愛大作戰》成製作名場面，因意外聽到兩位女生在聊天，當場躲進草叢，又可憐又好笑的反應，成為觀眾心疼的對象。他在節目裡沒找到良緣，沒想到，節目收播後反而脫單了。

▲▼載尹最近離職後開始補習，女友就是坐隔壁的同桌同學。（圖／翻攝自JAYQ YouTube）



載尹近日登上網路節目透露近況，親口報喜訊「現在幸福地交往中」，並透露與女友的交往細節，節目收播後，他離職並朝專業領域補習，女友是坐在同桌的隔壁同學，「我們一起補習、一起做作業也會一起聊Kakaotalk，我有感受到對方對我抱持著有感覺的心思」，他幽默地解讀「我覺得她叫我『過來』」，最終促成良緣。

▲載尹出演圭民的網路節目。（圖／翻攝自JAYQ YouTube）



有趣的是，載尹透過節目也對當時出演節目的自己喊話，「就算要哭，也記得要先吃了烤五花肉再哭」，他對於自己哭到眼腫，戴著墨鏡的那幕印象深刻，四次元的發言再令幾位嘉賓噴笑，逗趣的性格完全沒變。