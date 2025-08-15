U:NUS高胥崴「變身自戀帥學長」　大咖女神送花力挺！

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS團長高胥崴出演音樂劇《九月啊九月》，飾演熱舞社的「帥學長」，8月8日於台北藝術中心首演，也是高胥崴的舞台劇處女秀，U:NUS團員、師姐米非、師妹團KAXA、wann及粉絲皆到場，師姐徐懷鈺更送花支持，讓他很感動：「原本沒有想太多就邀請大家，直到演出結束看見每一位，才真正感受到前所未有的感動！」

▲U:NUS高胥崴首演舞台劇 《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

高胥崴劇中飾演的「帥學長」話少又自我感覺良好，與幕前形象反差極大。由於台詞不多，他必須透過肢體語言呈現情緒，笑稱：「這個角色覺得全世界都喜歡他，但其實只有熱舞社的人崇拜他而已！」首次接觸舞台劇的他雖不熟悉此領域，但為了踏進戲劇圈勇於挑戰，「只要能進步，我就會踏出第一步！」

舞台劇需隨時應對突發狀況，高胥崴感謝資深演員在排練時分享經驗，教他如何在忘詞或出錯時自然圓場。數月來高強度排練，讓劇組建立深厚默契，也讓他學會舞台技巧與「合作」的力量，「舞台劇需要大量時間練習，也因為這樣，我們更像一個真正的團隊。」

▲高胥崴劇中飾演的「帥學長」話少又自我感覺良好。（圖／大慕可可提供）

《九月啊九月》探討友情、愛情、創傷與和解，讓身為U:NUS團長的他深有共鳴，「團體之中一定會遇到悲歡離合，每個人的處境不同，並沒有標準答案。隨著年紀增長，想法也會改變。」他認為此劇像一面鏡子，映照人生不同階段的抉擇與心境轉變。該劇8月14至17日於台北演出，月底及9月中將赴台中、高雄登場。