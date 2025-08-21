烈日下的台灣驕傲！建中樂旗隊「平均不到18歲」征戰國際　《進行曲》還原熱血青春

記者蕭采薇／台北報導

台灣的驕傲，建國中學樂旗隊。儘管是由平均年齡不到18歲的學生組成的隊伍，憑藉著過人的毅力、嚴謹的訓練與無間的團隊合作，屢次在國際賽事中嶄露頭角，如榮獲世界樂旗大賽（WAMSB World Championship）冠軍、街道遊行冠軍等殊榮，成功讓世界看見台灣的青春活力與堅韌實力。

▲《進行曲》改編自建中樂旗隊的真實故事，將青春熱血搬上大銀幕。（圖／未來進行曲提供）

然而輝煌成就並非一蹴可幾。他們犧牲了無數課餘時間，在烈日下揮灑汗水，在寒風中堅持練習，只為追求樂旗藝術的極致。青春熱血電影《進行曲》就是以建中樂旗隊真實經歷為創作藍本，打造專屬台灣的青春典範故事。

從精準的隊形變換、磅礡的樂音呈現，到充滿張力的肢體表演，每一個細節都凝聚著隊員們的苦練與對完美的執著。這群年輕學子所展現的紀律、熱情與團結，正是他們從國內舞台走向國際，並屢創佳績的關鍵。

▲《進行曲》還原隊員在酷暑下訓練的場景，余杰恩、劉育仁、牧森，為戲鍛鍊出好身材。（圖／未來進行曲提供）

因此，《進行曲》三位主要演員：牧森、劉育仁、余杰恩，也同樣是吃足苦頭。最忙碌時他們每週有四天要上個人樂器課、表演課與行進課，週日還有8小時團體訓練。牧森和劉育仁私下甚至帶著小號上山、到瀑布旁練習。

▲《進行曲》演員們從開拍前半年就展開高強度訓練。（圖／未來進行曲提供）

為了還原在酷暑下揮汗練習的真實場景，三位鮮肉男神有不少裸上身的畫面，演員們從開拍前半年就展開高強度訓練，更重要還要練出上鏡好看的身材。牧森笑說自己愛吃，只能靠節制維持身形，「連紅豆餅都不能吃，一吃臉就圓了。」余杰恩則靠「吃原型食物」3個月激瘦8公斤。

▲《進行曲》以建中樂旗隊真實經歷為創作藍本，主創團隊事前做足了田調。（圖／未來進行曲提供）

這不是噱頭，而是主創團隊真的田調後的觀察。《進行曲》以建中樂旗隊真實經歷為創作藍本，融合比賽與成長歷程，讓他們不只是「演出樂旗」，而是真實參與樂旗訓練的青春體驗。包括角色之間的互動與情誼，包括競爭、衝突、理解與並肩作戰的過程，都呼應了青春成長中最真實的情感樣貌。

▲《進行曲》們不只是「演出樂旗」，而是真實的青春體驗，呼應成長中最真實的情感樣貌。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》不只是比賽故事，更是一部關於夢想、關係與自我認同的青春群像劇，是關於夢想、汗水與榮耀的篇章。就像「建國中學樂旗隊」不只是一支比賽隊伍，更是一面旗幟，引領著台灣年輕世代勇敢追夢，自信地在世界舞台上發光發熱。

▲《進行曲》樂旗隊員不論寒冬、酷暑，都得抓緊時間練習。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》將於8月29日感動上映歡迎觀眾走進戲院，支持這部屬於台灣、來自校園的青春故事，這不只是他們的進行曲，也是你我曾經擁有的青春旋律。