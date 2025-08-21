ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！
中元普渡泡麵熱銷排行榜！
《獵人》又更新了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

千百惠 黃安 成賢珠 權志龍 金鍾國 美咲園香 孫安佐 孫鵬

烈日下的台灣驕傲！建中樂旗隊「平均不到18歲」征戰國際　《進行曲》還原熱血青春

記者蕭采薇／台北報導

台灣的驕傲，建國中學樂旗隊。儘管是由平均年齡不到18歲的學生組成的隊伍，憑藉著過人的毅力、嚴謹的訓練與無間的團隊合作，屢次在國際賽事中嶄露頭角，如榮獲世界樂旗大賽（WAMSB World Championship）冠軍、街道遊行冠軍等殊榮，成功讓世界看見台灣的青春活力與堅韌實力。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》改編自建中樂旗隊的真實故事，將青春熱血搬上大銀幕。（圖／未來進行曲提供）

然而輝煌成就並非一蹴可幾。他們犧牲了無數課餘時間，在烈日下揮灑汗水，在寒風中堅持練習，只為追求樂旗藝術的極致。青春熱血電影《進行曲》就是以建中樂旗隊真實經歷為創作藍本，打造專屬台灣的青春典範故事。

從精準的隊形變換、磅礡的樂音呈現，到充滿張力的肢體表演，每一個細節都凝聚著隊員們的苦練與對完美的執著。這群年輕學子所展現的紀律、熱情與團結，正是他們從國內舞台走向國際，並屢創佳績的關鍵。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》還原隊員在酷暑下訓練的場景，余杰恩、劉育仁、牧森，為戲鍛鍊出好身材。（圖／未來進行曲提供）

因此，《進行曲》三位主要演員：牧森、劉育仁、余杰恩，也同樣是吃足苦頭。最忙碌時他們每週有四天要上個人樂器課、表演課與行進課，週日還有8小時團體訓練。牧森和劉育仁私下甚至帶著小號上山、到瀑布旁練習。

▲《進行曲》黃牛鎖定口碑場票價竟暴漲3倍。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》演員們從開拍前半年就展開高強度訓練。（圖／未來進行曲提供）

為了還原在酷暑下揮汗練習的真實場景，三位鮮肉男神有不少裸上身的畫面，演員們從開拍前半年就展開高強度訓練，更重要還要練出上鏡好看的身材。牧森笑說自己愛吃，只能靠節制維持身形，「連紅豆餅都不能吃，一吃臉就圓了。」余杰恩則靠「吃原型食物」3個月激瘦8公斤。

▲《進行曲》馬志翔、牧森、劉育仁有精彩對手戲。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》以建中樂旗隊真實經歷為創作藍本，主創團隊事前做足了田調。（圖／未來進行曲提供）

這不是噱頭，而是主創團隊真的田調後的觀察。《進行曲》以建中樂旗隊真實經歷為創作藍本，融合比賽與成長歷程，讓他們不只是「演出樂旗」，而是真實參與樂旗訓練的青春體驗。包括角色之間的互動與情誼，包括競爭、衝突、理解與並肩作戰的過程，都呼應了青春成長中最真實的情感樣貌。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》們不只是「演出樂旗」，而是真實的青春體驗，呼應成長中最真實的情感樣貌。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》不只是比賽故事，更是一部關於夢想、關係與自我認同的青春群像劇，是關於夢想、汗水與榮耀的篇章。就像「建國中學樂旗隊」不只是一支比賽隊伍，更是一面旗幟，引領著台灣年輕世代勇敢追夢，自信地在世界舞台上發光發熱。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》樂旗隊員不論寒冬、酷暑，都得抓緊時間練習。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》將於8月29日感動上映歡迎觀眾走進戲院，支持這部屬於台灣、來自校園的青春故事，這不只是他們的進行曲，也是你我曾經擁有的青春旋律。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

進行曲建中建中樂旗隊牧森劉育仁余杰恩賴宥成

推薦閱讀

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「像蜘蛛精」　受害女星忍9年發聲：心理全崩塌

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「像蜘蛛精」　受害女星忍9年發聲：心理全崩塌

8小時前

夏威夷「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

夏威夷「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

6小時前

眭澔平凌晨突發不自殺聲明！「他們後台很硬」心寒：破壞我40年形象

眭澔平凌晨突發不自殺聲明！「他們後台很硬」心寒：破壞我40年形象

6小時前

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

8/20 15:55

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

9小時前

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

4小時前

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

16小時前

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

17小時前

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

4小時前

62歲千百惠疑驟逝原因曝光！身體原本超健康　經紀人慟：幾個月就離開

62歲千百惠疑驟逝原因曝光！身體原本超健康　經紀人慟：幾個月就離開

3小時前

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

16小時前

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

18小時前

熱門影音

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！

屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！
木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪

木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

看更多

【法院外揍人】美髮師痛毆5億高中生案夏朝源下場慘了

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

陳子強胸悶「左半身麻痺」就醫查不出原因　露面親揭身體近況！

25分鐘前10

台日混血女神解放比基尼！　「炸超兇上圍」真實身材全被拍

32分鐘前0

親手殺害初戀情人母親！八點檔女神崩潰自賞巴掌「打到紅腫出痧」

41分鐘前0

烈日下的台灣驕傲！建中樂旗隊「平均不到18歲」征戰國際　《進行曲》還原熱血青春

51分鐘前0

古裝劇片場欄杆鬆脫…男女主角跌進水裡　「小章子怡」驚慌：完了

1小時前0

輝人回來跑「灶咖」！全新巡演海外首站獻台「4種票價」實名制寵粉

1小時前10

楊千霈摘扁桃腺「失去嗅覺味覺」！　求助中醫臉上扎滿針：挺吃力

1小時前0

胡宇威結婚2年「婚禮卡關」原因曝光！見一幕突盈眶泛淚　揭昔日辛苦過往

1小時前0

口水突無預警宣布暫時停工！　認「身體遇到問題」病房照報平安

1小時前31

許維恩「0修圖身材超驚人」！解放泳衣全被拍 女兒完美遺傳長腿基因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲
    8小時前67
  2. 夏威夷「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼了
    6小時前187
  3. 眭澔平凌晨突發不自殺聲明！
    6小時前4825
  4. 5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
    8/20 15:55182
  5. 雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！
    9小時前61
  6. 百萬YTR金針菇證實暫離台灣！
    4小時前1812
  7. Orm遭壓榨逼工8小時淚灑現場
    16小時前144
  8. 千百惠過世　生前最後身影曝光
    17小時前2241
  9. 噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光
    4小時前1613
  10. 62歲千百惠疑驟逝原因曝光！身體原本超健康
    3小時前418
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合