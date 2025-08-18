8月18日星座運勢／魔羯遇真愛 水瓶遇貴人送財
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：增加合作管道
感情：可小別勝新歡
財運：錢財來自貴人
幸運色：湖水綠
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：突發研討開會
感情：積極示好和好
財運：工研財商理論
幸運色：茶綠色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：重審合約條款
感情：理解對方情緒
財運：投資照原規劃
幸運色：淡金色
貴人：天秤
小人：射手
【土象星座】
工作：慎防口不擇言
感情：桃花運勢大增
財運：順利翻紅出清
幸運色：橙黃色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：適時跳脫環境
感情：嘮叨來自在乎
財運：添購生財工具
幸運色：琥珀色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：適應新的步調
感情：承認自己不對
財運：追求富有生活
幸運色：海藍色
貴人：金牛
小人：牡羊
【水象星座】
工作：進入突發狀況
感情：終結冷戰和好
財運：打聽好再交易
幸運色：淡粉色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：遵循原有規則
感情：桃花源源不絕
財運：順著整體局勢
幸運色：紫晶色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：創意源自生活
感情：體貼家人辛苦
財運：切忌投機心態
幸運色：深紫色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
工作：工作不再單調
感情：別去偷翻手機
財運：歡喜獲得大單
幸運色：純白色
貴人：射手
小人：處女
工作：事情處理不完
感情：始終深情專一
財運：生活支出提升
幸運色：淺紫色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：容忍客訴電話
感情：多看對方優點
財運：財運水平增加
幸運色：星空藍
貴人：巨蟹
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響