網驚3個月前韓綜「拍到車銀優帥弟」！　4秒狂Replay…身材比例超讚

記者張筱涵／綜合報導

ASTRO成員兼演員車銀優的親弟弟，因意外出現在綜藝節目畫面中而引發網路熱議。

▲車銀優目前當兵中。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



近日有網友發現，車銀優的弟弟早在6月11日播出的韓綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中短暫現身。當天節目主角是曾任半導體公司副社長、66歲轉行成為廣告行銷公司資深實習生的吳昌圭，畫面中有一段他與同事並肩走路的片段，其中一名高挑、臉小、五官立體的年輕男職員，正是車銀優的弟弟，雖然只有約4秒的畫面，但無論是高挑身材、寬肩比例，還是精緻五官，都讓人一眼看出與車銀優的相似度。

▲車銀優弟弟擁有卓越外貌和身材。（圖／翻攝自韓網）



畫面曝光後，網友紛紛留言「上帝真的不公平」、「想看車銀優父母長相」、「父母每天都被帥兒子餵飽」、「長得像AI生成的人物」。事實上，車銀優曾在去年5月的《劉QUIZ》中提到弟弟，透露對方是留學生，就讀中國九所知名大學之一，主修新聞傳播學，當時劉在錫笑說「以後可能會成為PD」，車銀優則回應「有可能，我會支持他做想做的事」，展現濃厚兄弟情。

此外，弟弟也曾在去年12月的節目《芬蘭客棧》中短暫露面，當時車銀優在出國前在家練習做菜，鏡頭意外捕捉到弟弟的身影，憑藉高顏值再度掀起討論。另一方面，車銀優已於7月28日進入論山陸軍訓練所服役，完成基礎訓練後，將以陸軍軍樂隊成員身份履行兵役。

▲車銀優弟弟其實早在各節目都有露臉。（圖／翻攝自韓網）