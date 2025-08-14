胡瓜日本工作直奔棒球場　遭球迷趕出去原因曝

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜的Youtube頻道《下面一位》卸下工作到日本旅遊，熱愛棒球的胡瓜第一站絕對是直奔棒球場，胡瓜游刃有餘的介紹日本球場，以及日本棒球的規定。

▲胡瓜到日本出外景。（圖／下面一位）

他回憶起小時候也曾加入過棒球隊，可看出對棒球文化真的非常熱愛且熟悉。而胡瓜爆料曾經有一次身穿支持隊伍的應援色，卻不小心走到敵隊的應援區，被對方球迷發現，氣的以為胡瓜是間諜，要把他趕出去，印象相當深刻。

▲胡瓜到日本出外景不忘娛樂。（圖／下面一位）



看完球賽，胡瓜也燃起購物魂，開啟了治裝時間，胡瓜也像個衣架子，每套都穿出不同味道，也對著鏡頭舞動開啟另類的時尚秀。而在選購過程中，發現胡瓜特愛亮色衣服，對亮色衣服愛不釋手，甚至現買現穿，購物一波後的胡瓜一臉滿足，也感嘆過去來日本時間都稍嫌短少，無法認真的好好挑選，自己的衣物也都穿7-8年以上，終於有機會可以增添新衣，也滿足了自己的購物慾，不斷展示戰利品，非常開心。



胡瓜爆料過去和陽帆主持鑽石舞台時期，兩人曾經一起到日本遊玩，兩個人不約而同地逛到同一間店，最後見面時兩人居然買到同一套，胡瓜買衣服，陽帆買褲子，於是就交換著穿，讓他讚嘆兩人的神奇默契。



胡瓜也初體驗搭乘日本新幹線，上車後嘗試用線上點餐，點了些小點來果腹，結果胡瓜發現喝了氣泡水後會不斷打嗝，停不下來還是繼續喝，像是孩子般的玩上癮，不斷測試可以打幾個嗝，非常逗趣。