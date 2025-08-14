快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」　親自報喜藏亮點：很溫暖

記者黃庠棻／台北報導

許瑋甯、邱澤2021年底無預警宣布結婚，事隔約4年，即便6月下旬已被週刊拍到懷孕7個月的渾圓孕肚，夫妻倆依然保持低調，也沒有正面證實好消息，終於在14日晚間在社群網站上曬出一張手捧寶寶小腳的合照，寫下「均安」，證實生下寶寶的好消息。





▲許瑋甯、邱澤迎來兒子。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards、Facebook／邱澤）

許瑋甯今（14）日在社群網站上更新近況，曬出一張疑似夫妻手掌捧著寶寶的照片，並寫下「我們均安」，分享了小倆口迎來小孩的喜訊。對此，《ETtoday星光雲》詢問邱澤經紀人好消息，對方表示邱澤親自回覆「很溫暖，謝謝大家關心」，並附上一個紅色愛心的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許瑋甯生下兒子。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

據了解，許瑋甯與邱澤的寶寶是男孩，迎來兒子誕生的喜訊曝光後，演藝圈好友也紛紛送上祝福，蔡昌憲寫下「恭喜」，一起合作台劇《第9節課》的陳昊森也興奮表示「哦哦哦哦哦哦哦！耶！！！！！！太棒啦恭喜！！！！！！」，一起合作《她和她的她》的李程彬也說道「恭喜老爺賀喜夫人。」