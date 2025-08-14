李芸告別5年《同學來了》！　19歲高學歷正妹來賓→元老班底

記者劉宜庭／綜合報導

《同學來了》播出近5年，是許多觀眾晚間的固定「課堂」，如今傳出即將收播的消息，讓許多人相當不捨。作為節目元老班底之一的女星李芸（Hebe）今（14日）也發文告別，感性回顧自己從19歲的「高學歷正妹」來賓，一路成長為固定班底的心路歷程，直言：「像課本翻到最後一頁。有點不捨，但滿懷感恩。」

▲李芸名牌從「華盛頓大學」升級成「波士頓教育研究所」 。（圖／翻攝自李芸臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李芸透露，5年前《同學來了》開播時她正好19歲，當時因為美國疫情爆發而回到台灣，沒想到就這樣「懵懵懂懂的錄了一整年」。她回憶起當時的生活，是凌晨爬起來上美國大學的網課，白天再進棚錄影，雖然辛苦，卻成為她演藝生涯的起點。

節目也見證了李芸的學霸之路，她的名牌從最初的「華盛頓大學」，一路升級成「波士頓教育研究所」，即使後來疫情結束回到美國繼續學業，她每年暑假也一定會回來錄影，與節目和觀眾的情感連結相當深厚。如今節目即將畫下句點，她表示：「我在這見證了無數同學的故事、笑聲與感動。」

▲李芸分享過去在《同學來了》的錄影畫面。（圖／翻攝自李芸臉書）

李芸感謝所有幕前幕後的工作人員，謝謝大家5年來的照顧，「包容我的七彩髮色和五彩靈魂」。她也分享了在節目上的各種照片，從青澀模樣到帶著媽媽上節目，滿滿都是回憶。最後，她以溫暖的文字與觀眾道別：「節目收播，像課本翻到最後一頁。有點不捨，但滿懷感恩。下課鐘響，我們未來會再相見。」

▲李芸因為《同學來了》獲得許多關注。（圖／翻攝自李芸臉書）