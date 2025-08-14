趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思近期頻頻開直播與粉絲互動，除了分享近況，還熱心推薦竹蓀、葛根茶等各式農特產品。其中，她多次介紹一款蘋果乾與蘋果汁，並表示這些商品是團隊收購陜西4000多戶果農滯銷的600噸蘋果後製作而成。然而，網友卻質疑這背後並非單純公益，直指產品出自她閨密名下公司，「助農」成了替好友打廣告，引發激烈討論。

▲趙露思最近經常開直播與粉絲互動。（圖／翻攝自趙露思Instagram）

趙露思過去一向給人熱心公益的形象，曾呼籲粉絲支持外觀受損但口感不減的水果，並將其加工成果汁販售。這次她推薦的品牌蘋果汁，一罐售價10元人民幣，被質疑價格偏高、是同類商品的三倍，更被挖出銷售公司與她閨密關係密切，讓外界懷疑收益是否全流入私人公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對輿論壓力，趙露思在直播中澄清：「助農這個事情，錢到不了我兜裡，也到不了你兜裡，得到幫助的人才會覺得得到幫助，我做這些事情不是為了要被表揚。」強調自己沒收取分成，購買與否完全是粉絲的自由，「非要有金錢來往才是支持和幫助」的觀點並不成立，還直言「最怕那個攪屎棍」在中間挑撥離間。

▲趙露思回擊網友質疑。（圖／翻攝自趙露思Instagram）

針對有人懷疑她另有目的，趙露思語帶警告：「在助農這件事情上搞陰謀論的某些人，反正你就是別惹我吧，免得我把之前那些莫名其妙的，給你抖出來。」事件發酵後，還傳出她推薦的公司獲得的「助農大使」證書是假的，但隨後相關單位又澄清，確實頒發過證書給該公司，只是從未頒發給任何個人。