3黑道兄弟變性！女團出道撈錢養老大　柴智屏找上「角頭監製」：我不熟黑道啊

「偶像劇教母」柴智屏眼光獨到，過往改編日本漫畫的《流星花園》讓她一戰成名，奠定王牌製作人的地位。這回她相中日漫《後街女孩》，故事結合偶像與黑道，十分逗趣吸睛。擅長打造偶像的柴智屏更邀來「角頭宇宙」監製張威縯強強聯手，她笑說：「因為我不熟黑道啊！要找就要找最厲害的！」

《後街女孩》發布記者會



《後街女孩》是日漫知名IP，曾在日本推出過動漫和真人版的電視、電影，故事描述3個黑道兄弟在某次任務中犯錯，被組織的老大下令接受變性手術，變身成偶像女團出道卻意外走紅的有趣題材。



柴智屏表示，她被《後街女孩》的故事架構深深吸引，3個黑幫兄弟變成唱跳女團的差反萌製造許多笑料。也因為柴智屏昔日改編日漫的好成績，講談社便欣然授權。而找到「角頭宇宙」監製張威縯合作，柴智屏笑說：「我現在決定要和宏哥（張威縯）一起混黑道！」

柴智屏過往改編日本漫畫的《流星花園》讓她一戰成名。



《後街女孩》描述流氓變性當女偶像的故事，張威縯笑說：「我從知道要合作以來，就一直在想要讓誰來演。」但他想得倒不是三個小弟，而是下令要小弟變性的大哥，「我的想法是哪個老大可以成為這樣的角色，我一定要找到這個老大還有元素去說服觀眾，雖然是漫畫但還是要貼近事實。」他透露，目前大概有5、6個人選，但其中只有一位演過《角頭》。

張威縯是《角頭》系列電影的靈魂人物，從第一部開始就擔任出品人和監製，並參與了續集《角頭2：王者再起》的編劇工作，致力於打造出真實又貼近台灣在地文化的黑幫電影。當張威縯接到柴智屏的邀約時，他用「喜出望外」來形容這次兩人的合作，「很感謝柴姊找我們公司一起來參與這部電影，這個IP很適合在台灣翻拍，只要能在在地化下功夫，一定是部賣座的電影。」

「角頭宇宙」監製張威縯。



柴智屏造星功力強大，她坦言希望用新人演出：「希望找到可以唱跳又能演戲，然後又能全是黑道氣息的，我覺得會觀眾會喜歡。」她透露標準：「現在年輕人很喜歡韓團，他們已經幫我們既定了標準，但我覺得一定要長腿。希望找到三個人有自己強項，無論是顏值、或是唱跳都可以。」柴智屏也笑說，找新人是個樂趣。

但兩人都是一方之霸，那麼合作上會是誰做主？張威縯笑說：「當然我是聽柴姐！」柴智屏笑回：「能有宏哥這樣說，感覺有一個非常堅強的後盾。」張威縯則說，自己的作品一直以來都是面對民眾，「我很榮幸可以幫到柴姐，這是碰觸過的領域，我覺得我們是真的想要做一個嶄新的作品帶給觀眾。」

柴智屏、張威縯聯手，將打造電影《後街女孩》。

柴智屏透露，《後街女孩》預計明年年底開拍，選角部分並不會大規模海選，但會有徵選公告，開放所有人來嘗試，她笑說，其實在這個計畫曝光後，已有很多身邊的好友、經紀人開始推薦人選。