祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

記者孟育民／台北報導

烏克蘭女星佳娜2023年和馬來西亞男星祖雄結婚，育有一個女兒「內內」之外，目前還懷有二寶「季季」。一家三口今（14日）出席瑜伽球發表記者會，佳娜挺著7個月的肚子，透露預產期在11月，由於懷孕不適，表示聞到味道就想吐，所以僅胖了1.5公斤，祖雄在旁補充：「她孕吐、抽筋、胸悶都有。」雖然如此辛苦，但佳娜依舊喊話要生五胎。

▲祖雄、佳娜帶著女兒「內內」出席活動。（圖／記者湯興漢攝）



祖雄肩起一家之主的責任，對於老婆也是相當呵護，祖雄表示：「我都盡量安撫孕婦的情緒，醫生有說她這胎胎位比較低，所以沒辦法彎腰，蹲太久都很危險，一般小孩也是我在抱。」佳娜懷孕前期身體相當不適，她笑說：「有一次女兒上廁所，但祖雄不在家，因為都是他幫忙洗屁屁，我沒辦法聞到味道，那天我要幫內內洗屁股，我一直吐，結果女兒嚇到了，她在哭、我在吐，我就趕快打給祖雄說『快回來』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲內內超級可愛。（圖／記者湯興漢攝）



被問到開機了嗎？祖雄則說一切正常，但佳娜立馬打槍說：「我還好，全身都不舒服，我只想睡覺！不要碰我，應該每個孕婦都這樣，我聽說是賀爾蒙的關係，你不會想再生一個小孩，因為肚子裡面已經有了。」佳娜也坦言想要生五胎，「我感覺還有小孩還沒到。」內內似乎也有感應，先前不斷說指著媽媽肚子說「弟弟」，果真料事如神，但在記者會上，祖雄再次問女兒，沒想到她竟回答「哥哥」，讓祖雄連忙說：「沒有辦法，生不出來了。」超萌的模樣圈粉眾人。