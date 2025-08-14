大牙宣布離婚「前晚限動吐心聲」　PO酒杯照嘆：做自己的靠山

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，今（14）日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，震驚各界。事實上，她在宣布離婚的前晚，才在社群限動曬出一張喝酒的照片，同時也感性寫下：「做自己的靠山」，引發熱議。

▲大牙宣布與阿廖師離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

談到與阿廖師離婚的原因，大牙在聲明中坦言，當初是因為彼此相愛而走進婚姻，如今兩人沒有激烈爭吵，也沒有第三者介入，但在長時間的相處後，雙方發現更適合的關係是家人與朋友，「我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

▲大牙宣布離婚前晚在喝酒。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）



大牙表示，7月24日她和阿廖師在冷靜的氛圍下，平和順利地完成離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。」她強調，未來兩人將繼續努力面對人生的每個課題，並衷心祝福對方。最後，大牙祝福大家健康、平安、喜樂、自在，並呼籲外界給予空間，「能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。」