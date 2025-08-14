YTR泰辣吻照放閃老公考拉！　公開「開放式關係」：同甘共苦了10年

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber泰辣個性直爽，在網路上擁有大批粉絲，與同性伴侶「考拉」的愛情長跑，更是許多網友心中的模範，今（14日）在社群平台發文慶祝與老公交往十週年，細數兩人一路走來的點點滴滴，並深情告白：「你就是我的另一半，沒有你，我哪裡也不想去。」

泰辣在文中回憶，兩人於2015年夏天在京都奇蹟般地相遇，回國後的8月14日凌晨，他便像瘋子一樣衝到竹東找考拉，並在那天正式交往。他感性寫下，這十年來兩人「扎扎實實地同甘共苦」，一起經歷了遠距離戀愛、雙雙離職創業、結婚、陪著考拉向父母出櫃、買房、開店、再到公開彼此的「開放式關係」，甚至是被寫進自家的訃聞，每一個重要的生命節點，都有對方緊緊相伴。

在這段長達10年的關係中，泰辣坦言，兩人學會了在親密關係裡保有自我，成為最了解也最珍惜彼此的人。他更向考拉告白：「如果沒有遇見考拉，我不知道現在的我會不會喜歡自己這個曾經殘破的人生。」

文末，泰辣以一句最甜蜜的承諾作結：「雖然很多人不喜歡另一半這個詞，但對我來說，你就是我的另一半，沒有你，我哪裡也不想去。」貼文搭配了多張兩人甜蜜吻照，深厚情感引來大批粉絲留言祝福。