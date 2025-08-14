快訊／大牙宣布離婚羽球教練　「520登記結婚5年」發聲：退回朋友

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）5年前的520宣布和羽球教練「阿廖師」結婚，夫妻兩時常會在社群網站放閃，怎料今（14）日夫妻倆卻發出聲明，證實已經離婚的消息。

▲大牙宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙今（14）日透過經紀公司發出聲明，坦言已與老公「阿廖師」和平離婚，開頭就說道「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻」，表示結束5年婚姻並沒有發生嚴重爭吵，也沒有第三者介入，真正分開的主因是「因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」

對此，大牙在與老公討論過後，在7月24日辦理好離婚手續，兩人態度相當低調，在聲明中強調「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」

【大牙聲明】

大家好：

地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。

當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。

有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。

有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。

生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。

都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？

因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。

在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。

我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。

在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。

祝願大家健康、平安、喜樂、自在。