吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」！KID坤達秒變沉重 心酸原因曝

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》邁入第11週年，製作單位特別祭出為期四週的「餐車環島企劃」，最終站來到台東的時候，當嘉賓魏如昀一開口獻唱小鬼（黃鴻升）的〈地球上最浪漫的一首歌〉，吳宗憲偷偷拭淚的一幕全被拍了下來。

▲吳宗憲在旁邊偷擦淚。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



〈地球上最浪漫的一首歌〉前奏一下，吳宗憲、KID（林柏昇）和坤達的神情瞬間變得沉重，時而低下頭若有所思。唱到副歌時，當魏如昀喊「一起唱」，三位主持人馬上接著唱。

▲坤達、KID和吳宗憲帶著思念的心情唱小鬼的歌。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



格外引起討論的是，台下不只有部分粉絲跟著唱到哭，吳宗憲也默默地擦掉臉頰上的眼淚，坤達也不時抬頭仰望天空，現場彌漫著淡淡的悲傷和思念。

▲吳宗憲忍不住哭了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



抱持著想念的心情唱完這首歌後，魏如昀抬頭對著天空喊：「鬼哥，希望你會喜歡！」吳宗憲、KID和坤達接著出場後也坦言，他們3個人剛剛在不知情的前提下聽到這首歌時，內心真的很感動。

▲魏如昀抬頭對著天空喊「鬼哥，希望你會喜歡」！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）