趙露思怒控6年前「遭關廁所辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思連日來透過直播為自己權益發聲，引發全陸網追直播的罕見現象，爭議也隨之而來，先被陸媒質疑「假助農、真撈錢」，驚動官方調查，且不到一天就反轉。同時她的經紀公司「銀河酷娛」近日否認對她毆打辱罵，對此她在直播親口還原當時過程。

▲▼趙露思直播親口訴說在廁所挨罵3小時。（圖／翻攝自微博）

▲經紀公司否認毆打趙露思，她直播親口訴說在廁所遭辱罵事件。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，銀河酷娛於8月12日作出澄清，針對藝人趙露思2019年北京試戲未獲得角色而遭公司毆打辱罵的傳言，工作人員回應：「沒有的事，具體情況公司會慢慢回應，公司現在對網上的評論也是一條一條在看。」這起毆打內幕，源自於趙露思好友去年（2024）12月31日透露她因試戲不順利被打，經常夢見嚇醒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙露思昨日（13）直播，親口回應該起事件。她坦言「也不至於是毆打」，接著說道是因為自己沒有接到戲，因此在廁所被罵了3個小時，後來準備離開，但公司的某人喝了酒，追出來扯她頭髮、扇耳光。直播沒有點名出手的人是誰，但她直播中向動手人士喊話：「在場沒有人嗎？叫所有人都出來對質一下吧，還是在場的人都是你的員工，所以你可以無法無天啊？」她表示辱罵事件發生在《傳聞中的陳芊芊》爆紅前，且因為劇集紅了之後，她仍被要求接下自認不OK的商務工作，而她認為不OK，就被認定是「翅膀硬了」。

▲▼趙露思直播親口訴說在廁所挨罵3小時。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思表示因為沒有接到戲，在廁所被罵3小時，準備離開時，又被扯頭髮扇巴掌。（圖／翻攝自微博）

此外，趙露思表示辱罵挨打發生在凌晨4點，接著早上7點她的媽媽接到對方來電，暗示鋪墊此事，讓她去公司並告訴她是自己喝多了。她強調媽媽有錄音的習慣，當時的電話溝通有錄音。她談及此事表情難掩怒氣，並說到「這件事情只會搞得人更氣，因為人家都只是否認啊，做什麼都否認啊，否認就好啦。」

趙露思直播為自己立場發聲，至今仍掀起兩派意見爭論。她深獲粉絲全力支持維護自己權益，另一派網友則認為合約糾紛應該透過法律途徑解決。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

趙露思

選單收合