趙露思假公益事件又反轉！官方改口「確實有發證書」澄清始末

中國大陸女星趙露思近日深陷「假助農、真撈錢」的爭議風暴。她過去以熱心公益形象著稱，曾呼籲粉絲支持外觀受損、難以銷售的水果，並將這些次級水果加工成果汁販售，強調是為了幫助辛苦的農民。然而，近日卻有網友爆料，販售果汁的公司最大股東竟是趙露思的閨蜜，因而引發爭議，13日下午，陝西省延長縣農業農村局人士受訪稱趙露思「助農大使」證書為假，不過稍早又出現了反轉。

▲該助農大使證書確實存在，只是頒發對象是公司。（圖／翻攝自趙露思IG）

「趙露思助農公司獲大使證書是假的」13日一度衝上熱搜。有網友指出，她推廣的蘋果銷售店鋪，其實是閨蜜控股的公司在經營。陸媒查證資料發現，該公司於2025年成立，股東架構與趙露思閨蜜企業極度相似。甚至有人貼出證書圖片，稱該公司曾獲陝西省延長縣農業農村局頒發「助農大使」稱號。

▲官方出面解釋。（圖／翻攝自微博）

不過，農村局人員受訪時明言，「我們從來不發這種證書」，並表示「公章是假的」，讓趙露思的公益形象陷入信任危機。然而，13日晚上出現反轉。農村局最新回應表示，經核實確實有頒發「助農大使」稱號證書，但對象是蘋果汁品牌的公司，而非任何個人。該局補充，先前媒體詢問時，是問有沒有給「趙露思本人」發證書，接線員因此回答「沒有」，並非證書造假。