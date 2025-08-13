仙塔律師貼臉富豪照爭寵　同行開酸「人家只是想跟妳來一下」

記者劉宛欣／綜合報導

曾因涉入靈骨塔收購詐騙案、以70萬元交保的網紅律師「仙塔律師」（李宜諪），近日又被週刊拍到與某食品業董事長的貼臉合照，引發外界熱議。畫面中兩人親密互動，幾乎沒有界線感，讓知名律師林智群忍不住開酸「也許人家只是想跟妳來一下，吃點豆腐佔點便宜」，話中帶刺。

▲仙塔律師捲入詐騙案。（圖／翻攝臉書／仙塔律師santa）

事實上，仙塔律師不久前才在社群公開已有男友，如今卻被爆出與董事長關係親密，引來各方揣測。林智群表示，年輕律師能接觸到企業大老闆，拓展人脈確實有利發展，不過也要弄清楚對方是以什麼態度看待自己。他舉例，不少律師會參加獅子會、扶輪社等社交場合，花費數十萬甚至百萬，藉此認識有地位的人士，但是否能實際接到案子，只有本人心裡最清楚。

▲仙塔律師被林智群公開發文諷刺。（圖／翻攝自IG）

林智群也提醒，這些商界大老多半社會經驗豐富，認識的律師不在少數，當公司出狀況時，他們會選擇哪一種律師，一想便知。他直言，「雖然人要往高處爬，但攀附的心態對方自然感覺得到」，並再度酸評：「也許人家只是想跟妳來一下，吃點豆腐佔便宜，而不是找你打官司」。近日，仙塔律師傳出已悄悄將事務所搬遷，並招募新一批夥伴提供法律服務。