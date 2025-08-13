趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星趙露思近日陷入「假助農、真撈錢」爭議。她過去曾熱心參與公益，表示農民辛苦採摘的水果，因外觀有碰撞影響賣相而滯銷，但實際味道並無差別，於是她號召粉絲購買由這些水果製成的果汁產品，粉絲熱烈響應。然而，近日卻有網友爆料，該果汁公司的最大股東竟是她的閨蜜，讓外界質疑這場「公益」可能是與好友合作收購次級水果再販售，並非公益。

▲趙露思近日被批假助農、真撈錢。（圖／翻攝自趙露思微博）

面對外界批評，趙露思助理火速在網路發文反擊，強調「無論是誰，無論結果，至少現在農戶們都因為增加的收入而開心」，認為品牌的誕生確實幫助農戶承接一年希望，並反問酸民：「要不你來？」助理更語帶諷刺地提到，「把時間都花在了黑熱搜和yxh（營銷號）上」，並痛批「作為演員，不會演戲，作為人，沒有良知，一群烏合之眾的搞的烏煙瘴氣」，讓網友猜測她是在暗指圈內勁敵虞書欣刻意抹黑。

▲趙露思的助農大使證書被證實是假的。（圖／翻攝自微博）

隨著話題延燒，「趙露思助農公司獲大使證書是假的」衝上熱搜。有網友指出，她推銷蘋果的店舖，實際是由閨蜜控股公司經營。媒體調查發現，該公司成立於2025年，股東結構與她閨蜜的企業高度重疊。更有人貼出證書圖片，聲稱公司曾獲陝西省延長縣農業農村局頒發「助農大使」稱號。然而，該局人員接受採訪時明言，「我們從來不發這種證書」，並在核實後直言「公章是假的！」讓趙露思的公益形象陷入危機。