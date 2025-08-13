狄鶯宣布重大決定！計畫送孫安佐「離開台灣」　經紀人曝他最新近況

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐日前被目擊在街頭裸上身、精神渙散，經紀人公告全面停工，休養1個月後的他也宣布新動向，加入健身房擔任教練。狄鶯先前才放話不讓兒子打拳參加比賽，如今又證實有計畫將孫安佐送去日本讀書，孫鵬對此決定也相當支持，至於要唸哪間學校目前還沒定案。

▲孫安佐日前因為精神渙散全面停工。（圖／翻攝自網路、孫安佐IG）

狄鶯日前才在父親節曬出一家三口合照，畫面中孫安佐氣色相當好，看似精神恢復不少。根據《三立新聞網》報導，狄鶯事後透露兒子現況：「他現在一直都很好，我也有放父親節照片，就是都好好的，我們有計劃把他送到日本去念書，他語言能力很好，日文跟英文都很好，我們在日本也有房子，不擔心。」

▲▼狄鶯計劃送孫安佐去日本遊學 。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

對於出國遊學計畫，孫安佐經紀人回應《ETtoday星光雲》，「那個是他們家人自己表達，安佐不要去也沒用，我收到的是去日本旅遊走走，安佐現在狀況就是休息，也沒有完全能做確定。」他坦言孫安佐復工時間還不確定，「他現在其實還是有點邏輯混亂，不太能確定任何狀態，所以就是多休息。」