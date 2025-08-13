《我家的事》香港禁映！導演認：當下頭很暈　高伊玲拍流產戲情緒崩潰大哭

記者蕭采薇／台北報導

電影《我家的事》在國際影展大放異彩，日前卻以「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」，遭到「夏日國際電影節」取消放映。13日記者會上，導演潘客印坦言，收到訊息的當下「頭很暈」。而拿下北影影后的高伊玲，在拍攝片中流產戲，更因情緒崩潰大哭半小時。

▲《我家的事》主演（左起）曾敬驊、高伊玲、藍葦華、黃珮琪、導演潘客印，出席媒體試片。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》未上映就橫掃國內外影展獎項，更獲頒紐約亞洲影展「最佳劇情片」成台灣影史首例，四位演員的好表現也有目共睹不但入圍台北電影節多項大獎，抱回「最佳女主角獎」，還在大阪亞洲電影節共同榮獲「藥師珍珠賞」最佳演出獎，沒想到卻在香港受挫，連放映都取消。

《我家的事》導演潘客印，和主演群曾敬驊、高伊玲、藍葦華、黃珮琪，13日一起出席受訪。潘客印回憶，得知遭到香港取消放映的當下，他正在紐約參加影展，「當下頭很暈，不知道是時差還是真的頭暈，但就要開始聯絡很多事情。」

▲《我家的事》曾敬驊、高伊玲片中姐弟情深。（圖／牽猴子提供）

不過他也語重心長的說：「覺得今天電影能上映、被看到就是對我們努力最大的回饋，我覺得很幸福。無論如何，創作要給觀眾的情感，我覺得是一樣的，一個片子做出來是一個挑戰，能夠把溫暖送到大家心中，是一件很開心的事。」

藍葦華在片中為求子，脫下衣服跟老婆高伊玲討要「做功課」，身為二搭演出的好拍檔，對於這樣的戲份，高伊玲透露雙方都有默契地忍住不要笑場，藍葦華則自爆太著急脫褲子，意外踩到褲子跌倒，逗得現場笑聲不斷。

▲《我家的事》藍葦華脫下衣服要「做功課」。（圖／牽猴子提供）

而其中一場高伊玲躺在手術台上得知「疑似流產」噩耗的戲，見到狂奔而來、滿眼擔憂的丈夫藍葦華，讓她忍不住紅了眼眶，夫妻對彼此的不捨都透露在眼神中。過去曾歷經求子失敗的她，對於角色的情境深有感觸，更因為將角色阿秋與自己的生命經驗連結在一起，拍攝結束後情緒大潰堤，躺在手術台上整整哭了半小時，不能自已。

▲《我家的事》高伊玲將角色求子失敗的情境和自身經歷連結，拍攝結束後情緒潰堤。（圖／牽猴子提供）

高伊玲此次在片中演出媽媽，也有場家中停水，得和兒子曾敬驊一起去汽車旅館洗澡，曾敬驊坦言自己從來沒去過汽車旅館，但此次拍攝有看到賣情趣用品的販賣機，「賣一些滿特別的情趣用品。」高伊玲也笑說，有時拍戲會住到汽車旅館，「當那真的滿害羞的，浴室都是透明的，我們都要會自己帶吸盤掛鉤吊毛巾去遮。」《我家的事》9月12日全台上映。

▲《我家的事》高伊玲、藍葦華飾演夫妻。（圖／牽猴子提供）