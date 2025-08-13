商務艙態度服務經濟艙200人！林予晞當空服員4年「長甲狀腺腫瘤」

記者黃庠棻／台北報導

張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu當起製作人，兩位好友合作主持全新Podcast節目「好丫」，本周邀來橫跨影視、綜藝、攝影多領域的演員林予晞擔任嘉賓。

▲林予晞擔任張景嵐Podcast嘉賓。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

林予晞從小外貌吸睛，有著一雙水汪汪的大眼睛，卻自認從小就有不甘願的性格，面對大家給予漂亮、可愛、甚至像洋娃娃的讚美，她選擇要改變造型，竟然用近距離觀看電視的方式，導致雙眼近視，就可以戴起眼鏡讓自己轉變另一種容貌風格。

過去，林予晞轉換過不同工作，空服員的工作經驗讓她體悟「班表很容易變動，我是不太能朝九晚五那種人，會覺得預測得到人生跟日子，我會不曉得怎麼發揮我自己，我不是不願意做，當我進去那個地方我發揮不了我擅長的事情，我能夠在突發狀況的時候展現我的穩定。」飛機上她服務真切卻累垮自己，到第四年竟發現有了甲狀腺腫瘤，才發現這樣的生活跟壓力導致她沒有辦法自己消化。

至於成為演員的契機，林予晞形容是「趕鴨子上架」，原來當時她在電視台上班，臨時有場戲需要一個同事角色，就這樣臨時上陣「不能給大家添麻煩。我只能給出我的全部，成就感來自被人肯定，我也不知道自己會演戲。」

如今，林予晞用精湛演技深深打動許多戲迷，對於拍戲的甘苦，她坦言「過程中的辛苦根本來不及反應，每次都是拍完戲之後，才發現自己遍體鱗傷，包括身心，會突然開始生病，感冒、發燒，拍完戲後的休息時間，會有很多時間反省自己，那時候才理解到有些委屈、受傷。」

談到如何療癒自己，林予晞分享「不要責怪自己是第一步，同時去找各式資料幫助自己。我沒有太多親密朋友，很怕給人添麻煩，很多時候跟人友好到某個地方我會打住，因為我一旦進入那種緊密的連結，我其實就看得到那個關係的結束。」

對此，林予晞進一步解析「因為我其實不太相信，有誰能夠接住像燙手山芋的自己，我情感需求非常強烈，我不像我想像中那個知性、水瓶座的自己，很強烈想要拯救一個人，透過這個狀態我可以看見我自己，飛機上用商務艙的服務方式，來服務經濟艙200多個人，把自已逼到長腫瘤。」

在許多事件可看見林予晞勇於正義發聲，她說道「我只是覺得做為一個人，我好生氣喔，如果這個世界跟我想的一樣，我說這件事情絕對沒有問題，某件事情絕對是夠不正直，我才要講，我講了我相信這世界會接住它。如果真的有一天接不住，那我想這個世界也真是夠歪斜的。」