歷經3年7個月空白期！MOMOLAND正式宣布回歸　洗腦神曲已破6.6億

記者張筱涵／綜合報導

韓國女團MOMOLAND（慧彬、Jane、妸仁、Nancy、娜允、珠伊）確定將於9月8日推出新曲，正式結束長達3年7個月的空白期，並計劃以此展開韓國與海外多元宣傳。

▲MOMOLAND。（圖／翻攝自Instagram／momoland_official）



MOMOLAND於2016年11月出道，憑〈BBoom BBoom〉、〈BAAM〉、〈Wonderful Love〉、〈I’m So Hot〉等熱門歌曲在全球打開知名度，不僅突破中小型經紀公司偶像團體的限制，建立鮮明團隊特色，也在綜藝領域表現亮眼。其中代表作〈BBoom BBoom〉MV在YouTube上的觀看次數已突破6.6億次。

而MOMOLAND經歷合約和團員變化，上次推出新作品是2022年1月與南美歌手娜媞娜塔莎（Natti Natasha）合作的〈Yummy Yummy Love〉，之後因與前所屬社MLD Entertainment的專屬合約於2023年1月到期，成員們各自尋找新東家，團體活動陷入停擺。

今年5月，MOMOLAND宣布與Inyeon Entertainment簽約，並表示：「能以完整體再次向 Merry（粉絲名）問候，真的很開心，也很期待。我們會以更好的音樂和舞台回報大家。」她們6月率先推出既有歌曲的混音版本，為正式回歸暖身。

據悉，這次的新曲將延續MOMOLAND一貫的「洗腦旋律」與「活力能量」，同時加入與過往不同的情感氛圍，展現全新魅力。外界關注，曾創下多支MV破億觀看紀錄的MOMOLAND，能否憑藉這次回歸再次證明人氣與實力。