坤達鏡頭前放閃柯佳嬿！　甜比手指愛心示愛：520嬿

記者王靖淳／綜合報導

人氣天團Energy將於9月6、7日到高雄巨蛋開唱，日前他們受邀到YouTuber「一隻阿圓」的頻道宣傳，雙方還一起打保齡球，其中坤達更在鏡頭前對老婆柯佳嬿放閃，影片內容曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲蔡哥藉由鏡頭向柯佳嬿表達愛意。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

影片一開始，五位成員依序向鏡頭打招呼及自我介紹，值得一提的是，YouTuber蔡哥混入隊伍當中，並代替坤達問候大家，而坤達則是站在鏡頭外掌鏡體驗一日蔡哥，雙方一來一往的互動相當爆笑，就連其他四位團員都被蔡哥的模仿給逗樂。

▲坤達鏡頭前放閃柯佳嬿。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

緊接著，阿圓邀請五位一起玩保齡球，並要大家先信心喊話，由蔡哥率先發聲，只見他拿著一個去日本買的紀念品，藉鏡頭替坤達表達對柯佳嬿的愛意：「你知道這個日幣多少円嗎？有人說3600，不對喔，其實是520嬿，跟妳相處，非常的幸福。想起我們之前在《我們發財了》的時候，妳坐在機車後面擁抱的感覺。」場外的坤達則是被他這段話逗到害羞地笑了，後來更直接拿遊戲道具打他。

▲坤達、柯佳嬿平時鮮少放閃。（圖／翻攝自Instagram）

當坤達準備重複蔡哥的信心喊話台詞時，他先是虧了對方：「為了這個520嬿，我要再坐過去那邊，然後等你講完這個爛笑話。」接著省略了原本蔡哥所說的內容，而是直接霸氣地向柯佳嬿示愛：「520嬿」，還不忘伸出右手搭配手指愛心的動作，鏡頭前放閃的舉動播出後，令大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「達哥太帥了」、「講這個只有幸福」、「520嬿，帥氣攝影笑的朵朵花開，超甜的。」