江蕙開唱鏡頭一掃...「周杰倫、昆凌坐台下」突開金口全場瘋了

▲江蕙今晚登上小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

江蕙今晚（12日）在台北小巨蛋舉辦「2025江蕙演唱會」台北場首場，她也將一路唱至9月1日，一共15場，滿滿的演出就是希望能一解粉絲10年的等待，這次北高兩地共計23場粗估吸金13億，足見她魅力驚人，今晚她見到滿場粉絲的熱情，江蕙開心直呼：「拍手拍得越大聲，唱歌的人唱得越賣力，謝謝你們！」鏡頭一轉，周杰倫跟昆凌也現身VIP席，只見昆凌不斷拿著手機拍周杰倫，夫妻倆互動相當甜蜜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 江蕙演唱會驚喜滿滿。（圖／寬宏藝術提供）

唱到《哭砂》前，江蕙也感性告白已逝的音樂人林秋離，「他寫了很多歌給我唱，去年金曲獎得了最佳貢獻獎，看了很心酸，雖然他不在了，他的歌永遠在我們心中，只要他要寫歌給我，我當天就睡不著，太興奮了。」在演唱會最後一個環節，江蕙也精心安排串場VCR，藉由五段不同主軸的故事，映照二姐的歌聲陪伴每個人的人生，藉由這支VCR，串聯全場歌迷回憶，引領大家重返那位曾在生命裡留下深刻印記的江蕙。

除了VCR牽動全場情緒外，令人驚喜的還有歌壇天王天后驚喜獻聲，包括周杰倫說：「記憶會走遠，但歌不會。」、張清芳：「想給的擁抱，都在歌裡。」、張惠妹：「感情沒了，但歌，還是我們專屬的。」、陳美鳳：「那首很吵的歌，也是家的回音。」、張學友：「她不只是歌手 她就是一首歌。」每人一句獻上關於歌、關於人生的溫情旁白。

不僅呼應演唱會主題，更傳達他們對二姐的深厚情感與由衷祝福，全場驚喜連連的同時，亦深感動容，沉浸在感動氛圍中，此次23場演出，雖沒有邀請特別嘉賓，但好友們仍紛紛以VCR旁白形式傳遞心意，除了帶來意想不到的驚喜，也爲整場演出注入更深的情感與溫度。