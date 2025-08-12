張棋惠海灘曬辣肉　掌鏡人竟有兩位攝影師　身分也曝光

記者葉文正／台北報導

藝人張棋惠最近到普吉島旅遊，換上泳裝辣到不行，展現了逆齡好身段，她說：「其實我泳裝也就只有那幾套，每一次的海島也都是重複著穿，會希望每一次都能穿上泳裝拍照，是對自己的一個檢視跟毅力，而隨行的兩個攝影師也隨之曝光。

▲張棋惠辣照連發。（圖／翻攝臉書）

張棋惠也透露，「每一個階段的我，穿上每一次重複的泳裝、都能有不一樣的感覺，為我自己，我也做到了我自己眼中最喜歡的自己，當然也很謝謝你們喜荒啦，喜歡每一次的旅行，為了充滿更多電力，向前繼續邁進。

▲張棋惠好身材得到網友激賞。（圖／翻攝臉書）

對於網友對她泳裝造型的激賞，張棋惠笑說，「昨兒的泳裝照感謝大家如此的喜歡，也要謝謝兩位大師(老公龍哥跟女兒阿寶)合力接力拍攝，家裡的旅遊行程，是我負責安排，很喜歡滑谷歌地圖，從上面找尋好玩的景點，昨日被我刷到一間咖啡廳竟然有超美的巨大霸王蓮，竟然還可以有空拍機的服務幫客人拍攝，效果真的太美了啦。」

▲張棋惠與老公跟女兒國外旅遊。（圖／翻攝臉書）

網友也紛紛留言「是不是太辣了點 我愛棋惠」，「唱歌好聽身材真好又漂亮，又很搞笑自然，仙女下凡了，阿烏~~~~~」讓張棋惠忍不住又PO上一堆辣照，跟粉絲們分享，也讓大家看到她多年健身的成果。