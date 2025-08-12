颱風9縣市停班停課！江蕙開唱揪萬人「神奇施咒」守護台灣

▲江蕙小巨蛋演唱會今晚登場。（圖／寬宏提供）

記者翁子涵／台北報導

江蕙原訂「2025江蕙演唱會」台北場首場原訂於上週8日演出，受流感影響，延期到今(12日)盛大登場，為了台北場演出，她特地升級2套全新造型，邀來好友夏姿、林莉及香港新銳設計師Kit Wan操刀打造，帶給歌迷視覺和聽覺的雙重饗宴，而近日颱風楊柳來攪局，氣象署稍早發布陸上颱風警報，不過明天雙北將照常上班，明晚江蕙的演出不受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 江蕙帶領全場祈福颱風快離開。（圖／寬宏藝術提供）



江蕙也相當關心近日颱風的動向，希望這個颱風不要再造成大家太多的損害，也祈求一切平安，天佑臺灣，她在台上表示：「剛剛唱〈月娘啊聽我講〉就是希望台灣可以平平順順。」更帶領全場高喊：「閃啦！」集氣趕走颱風，氣氛相當熱鬧，果真江蕙的「魔法」奏效，稍早雙北宣布明天照常上班上課，明晚演出也能順利舉辦。

今晚演唱會，江蕙精神飽滿、神采奕奕演唱超過40首歌曲，動人溫暖，在以「無，有」為靈感出發的主題中，帶領北部歌迷一同回味經典，感受二姐歌聲裡唱訴說的人生百態。

主辦單位透露，此次演唱會在服裝下足功夫，不僅二姐的造型極盡講究，力求在燈光與舞台效果下，能夠呈現完美的視覺效果，為了增添豐富性，也為舞者與樂手量身打造多達150套服裝，從色彩、剪裁到材質都與舞台精心搭配。