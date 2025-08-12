江蕙才開唱突緊急道歉！　親揭「延期內幕」：我自己也很痛苦

▲ 江蕙今晚登上小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

江蕙原訂「2025江蕙演唱會」台北場首場原訂於上週8日演出，受流感影響，延期到今(12日)盛大登場，一開場她身穿銀色羽毛流蘇禮服華麗登場，一連演唱〈等待舞伴〉、〈無言花〉、〈月娘啊聽我講〉三首歌曲後，現場尖叫聲不斷，江蕙開心表示：「謝謝你們，好漂亮喔！整片（燈海）看上去好美。」更接著感性打招呼：「大家好嗎？好久不見，十年沒有站在小巨蛋，所以好好珍惜今晚。」

提到先前8、9日的演唱會延期，江蕙也滿是愧疚地說：「台北的第一場真是好事多磨，在高雄26號唱完，27號回來A型流感，歌手最怕就是流感，又是A型，原本要跟大家過父親節的，在此跟你們說聲抱歉，真的很對不起！」她表示自己深知大家是要來聽她唱歌，「但我燒聲連講話都不能講，只能忍痛延期，我自己也很痛苦，原本可以休息兩天在唱，不過沒關係，看到那麼多人都沒有忘記我，太開心了！」

江蕙不忘跟全場報平安：「要跟大家講我很好，感冒尾聲還有一點點，唱歌還可以，我自己要求是99分，不知道你們怎麼評分。」並貼心提醒大家要定時做健康檢查，「不要小病變大病。」

本次演唱會以「無，有」為主題打造的舞台震撼人心，台北場延續高雄的滿場盛況與感動，將整套舞台原封不動移師北上，燈光、音響、升降舞台等硬體規格，以及樂手、舞群、布袋戲、武術等編制絲毫不減，歌單曲目亦同樣誠意十足，帶來超過40首經典歌曲，二姐以溫暖且充滿穿透力的歌聲，從深情的〈無言花〉、〈夢前塵〉到輕快的舞曲〈愛我三分鐘〉，層層堆疊的情感帶觀眾重溫過往記憶。